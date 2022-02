The Voice 2022 : Nolwenn Leroy les larmes aux yeux, une ex-candidate de The Voice Kids de retour

Qui va succéder à Marghe, la gagnante de la précédente saison de The Voice ? Les téléspectateurs ont pu commencer à faire leurs pronostics ce samedi 12 février 2022. TF1 a lancé le début de la nouvelle édition du programme de chant avec une première salve d'auditions à l'aveugle. Ce sont encore Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney qui ont eu la lourde tâche de juger les candidats venus se présenter sur scène. Si l'envie de buzzer a parfois manqué, Nolwenn Leroy, en tant que coach surprise, était là avec le pouvoir de les repêcher...

SONIA : GIRL ON FIRE - ALICIA KEYS

Sonia a ouvert le bal avec une énergie folle sur la scène de The Voice. Elle a impressionné par sa voix et sa maîtrise pour son si jeune âge. Car la brunette originaire de Perpignan n'a que 16 ans et est encore au lycée. Elle a réussi à convaincre Florent Pagny et Amel Bent. "Ta voix, c'est que des promesses magnifiques, c'est d'une grande richesse", a d'ailleurs estimé cette dernière.

Sonia intègre l'équipe de Florent Pagny.



AXEL : IT'S A MAN'S MAN'S MAN'S WORLD - JAMES BROWN

Axel vient de passer le cap de la majorité en soufflant ses 18 ans. Et il a déjà deux passions : le chant et la taekwondo (il a d'ailleurs été sacré champion de France en 2019). Le jeune homme tout droit venu du Var se lance aujourd'hui un nouveau défi avec The Voice et veut prouver qu'il est tout aussi bon sur scène. Pari réussi puisqu'Axel a fait l'unanimité en faisant se retourner les quatre coachs avant la fin de sa prestation.

Axel intègre l'équipe de Vianney.

LOU DASSI : SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - NIRVANA

Lou Dassi est une grande sportive de 16 ans, originaire de Gap. Pendant des années, elle s'est consacrée à la natation synchronisée, allant jusqu'à disputer des compétitions. Mais elle a toujours eu l'envie de faire carrière dans la musique. Pour se démarquer, elle a repris de manière audacieuse ce titre culte du groupe Nirvana. Et avec sa voix grave et puissante, elle a enchanté deux des coachs, Amel Bent et Florent Pagny.

Lou Dassi intègre l'équipe de Florent Pagny.

LOUISE : INDIGO NIGHT - TAMINO

Louise a 21 ans et a décidé de venir avec son piano pour son audition. Elle a ainsi pu livrer une douce prestation et a même réalisé quelques note de lyrique. Très vite, les quatre coachs qui ont buzzé. Toutefois, Amel Bent s'est précipitée pour bloquer Florent Pagny, lequel n'a cessé de la doubler depuis le début.

Louise intègre l'équipe de Vianney.

JEAN PALAU : RISE LIKE A PHOENIX - CONCHITA WURST

À 39 ans, Jean Palau pensait que ses rêves de percer dans la musique étaient devenus irréalisables. Cet agriculteur de vaches laitières a délaissé sa passion par amour en suivant son mari Denis à la ferme, dans les Pyrénées-Orientales. Mais ces dernières années, il a renoué avec le chant en s'installant un studio d'enregistrement. Jean Palau n'a malheureusement pas réussi à convaincre les coachs malgré un débat animé. Florent Pagny et Vianney se sont en effet quelques peu embrouillés sur le plateau. Le premier a estimé qu'ils avaient tous eu tort de ne pas buzzer quand le second a trouvé quelques défauts au candidat. "Si on veut y aller, faut y aller en fait", a rappelé Vianney à son confrère. Et pour Florent Pagny de s'agacer : "Mais arrête de me dire des conneries ! J'ai 50 mecs à écouter, ils chantent tous super bien !" "Moi j'ai des choses à dire...", a continué Vianney.

Mais heureusement pour Jean Palau, il a eu le droit a une seconde chance puisque Nolwenn Leroy a décidé de le repêcher, bouleversée par sa voix et son histoire. La chanteuse a même eu les larmes aux yeux. Il intègre ainsi son équipe secrète qui sera composée de quatre Talents.

NOUR : TOUS LES CRIS LES SOS - DANIEL BALAVOINE

Nour est une habituée de The Voice. Elle a participé à la saison 6 de la version Kids en 2019. À l'époque, elle faisait partie de l'équipe de Soprano et a été éliminée après l'étape des battles. Aujourd'hui, Nour a 16 ans et chante toujours aussi bien. D'ailleurs, elle a fait un carton plein avec son interprétation du titre de Daniel Balavoine et a séduit tous les coachs. Malgré son jeune âge, elle a réussi à s'approprier cette chanson emblématique avec douceur. Ce qui a fait de son passage un joli moment de télévision. Il n'y avait alors pour Nour plus qu'à choisir.

Nour intègre l'équipe de Florent Pagny.

GABIN : LA COMPLAINTE DE LA BUTTE - CORA VAUCAIRE

Gabin a 30 ans et est aide médico-psychologique pour les personnes en situation de handicap. Un métier très prenant mais sa passion, c'est la musique. C'est aussi un moyen pour lui de se libérer de son quotidien parfois difficile. Simplement accompagné de sa guitare, il a livré une prestation poignante et pleine de poésie qui a touché en plein coeur Marc Lavoine et Vianney dès les premières notes seulement. Amel Bent et Florent Pagny n'ont pas tardé à rentrer dans la danse à leur tour. Les coachs ont même fini par lui offrir une standing ovation.

Gabin intègre l'équipe de Vianney.

NATHALIE : STOP THIS FLAME - CELESTE

Nathalie est originaire de Capetown en Afrique du sud. À 39 ans, elle est chanteuse depuis 33 ans et professionnelle depuis une vingtaine d'années. Mais le succès n'a jamais vraiment été au rendez-vous pour la jolie brune. Ainsi, The Voice représente pour elle sa dernière chance de percer en tant qu'artiste. Nathalie a bien fait de garder espoir jusqu'aux auditions à l'aveugle puisqu'elle a obtenu les bonnes faveurs des quatre coachs. Tous se sont retournés pour l'avoir dans son équipe. "T'es une showgirl, t'es belle, t'es fraîche, t'es le genre de talent qu'on rêve d'avoir, je te veux dans mon équipe", lui a adressé une Amel Bent très enthousiaste. Mais en vain.

Nathalie intègre l'équipe de Florent Pagny.

MAESTRINA : MAMMA KNOWS BEST - JESSIE J

Maestrina (son nom de scène) a 21 ans et a fait preuve d'une grande intensité sur scène, bluffant complètement tous les coachs qui se sont empressés de se retourner. Florent Pagny a malheureusement encore une fois eu la mauvaise surprise de se retrouver bloqué par Amel Bent. "Tu es la voix la plus puissante et la plus maîtrisée depuis le début", a estimé cette dernière, désespérée à l'idée d'obtenir son premier Talent de la saison. Les compliments des autres n'ont ensuite pas tardé à suivre : "Impressionnant", "Exceptionnel", "Un grand niveau"...

Maestrina intègre l'équipe de Marc Lavoine.

NABILLA : DU BOUT DES LÈVRES - BARBARA

Nabilla a 36 ans et chante depuis ses 18 ans sans n'avoir jamais pris de cours de chant. Elle n'avait jamais pensé à participer à The Voice un jour jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un lourd accident de vélo il y a un an. Nabilla s'est alors retrouvée dans l'incapacité de parler, et donc de chanter, pendant un long moment. Depuis qu'elle est guérie, elle ne veut plus laisser filer aucune opportunité. Sa voix très particulière et singulière a subjugué les quatre coachs et tous, à l'exception de Florent Pagny, ont buzzé pour lui faire face. "Tu nous bouleverses, tu es décalée, c'est ce qui est beau dans ce programme", s'est réjouit Vianney.

Nabilla intègre l'équipe de Amel Bent.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Vianney : Axel, Louise, Gabin

Amel Bent : Nabilla

Florent Pagny : Sonia, Lou Dassi, Nour, Nathalie

Marc Lavoine : Maestrina

Nolwenn Leroy : Jean Palau