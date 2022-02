The Voice 2022 : Jean Palau présente son mari Denis, "j'ai trouvé le plus beau des bonheurs"

C'est parti ! Ce 12 février 2022 est lancée la onzième saison de The Voice sur TF1. Les coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny ont récupéré leur fauteuil rouge pour tenter de dénicher le meilleur Talent. Lors des premières auditions à l'aveugle, ils devront notamment juger Jean Palau, un agriculteur de 39 ans venu tout droit des Pyrénées-Orientales. Le candidat a délaissé son exploitation pour réaliser ses rêves et tenter de faire carrière dans la musique, sa passion depuis l'âge de 8 ans.

"Je suis entré au conservatoire pour apprendre à jouer de la trompette et de la flûte traversière. À l'adolescence, j'ai commencé à chanter. Ma voix a mué et mes amis m'ont poussé à me produire dans des radios-crochets de la région", a-t-il confié lors d'une interview pour Télé Loisirs parue le 7 février. Jean Palau se consacre alors au chant pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux à l'âge de 25 ans de celui qui est devenu son mari, Denis. "J'ai trouvé le plus beau des bonheurs : l'amour. J'ai rencontré l'homme de ma vie et mes rêves musicaux se sont peu à peu éteints", a-t-il avoué. Pour Denis, Jean Palau change en effet complètement de vie : "J'ai gardé la musique pour la douche et j'ai accepté de suivre mon compagnon dans son envie d'élever des chevaux."

Et dans son village de 250 habitants, Jean se réjouit d'avoir trouvé une famille. "Ils nous ont tous adoptés, sans aucun jugement. Pour eux, nous sommes Jean et Denis, des agriculteurs qui s'occupent de leurs vaches avec passion", a-t-il indiqué dans les pages de Closer. C'est avec autant de naturel que le candidat a révélé petre en couple avec un homme sur le tournage de The Voice : "Nous sommes conscients de l'exposition et ce n'est pas un inconvénient pour nous. Nous assumons tous les deux notre amour fusionnel, alors pourquoi le cacher ? Denis est mon socle."

Une double chance grâce à Nolwenn Leroy

Ce n'est seulement que depuis deux ans que Jean Palau a renoué avec la musique, lorsqu'il a installé un studio d'enregistrement sur son exploitation. Poussé par son entourage à se lancer plus sérieusement, il a ensuite commencé à se produire dans des pianos-bars, jusqu'à participer à un concours de chant à Cannes où il s'est fait repérer par le directeur de casteur de The Voice, Bruno Berberes. "Il m'a proposé de rejoindre les sélections de l'émission. Comme ce n'était que les sélections, je me suis laissé séduire. The Voice représente une chance incroyable qui ne se produit pas deux fois dans une vie", estime le candidat pour Télé Loisirs.

Reste désormais à savoir s'il poursuivra l'aventure dans l'une des équipes du show. Mais, si aucun coach ne se retourne pour lui, Jean Palau a encore ses chances grâce à Nolwenn Leroy, laquelle a le pouvoir de repêcher une poignée de candidats. Réponse ce soir !