Laurence Ferrari et Thomas Hugues : Qui est leur fille Laëtitia Hugues, parfait sosie de ses parents ?

Ce mercredi 11 mai 2022, Thomas Hugues fête ses 56 ans. Mais c'est aussi l'occasion d'un autre anniversaire important, celui de sa fille Laëtitia Hugues, sa fille avec Laurence Ferrari. La jeune femme célèbre, elle, ses 27 ans cette année. Mais au fait qui est la fille de Laurence Ferrari et Thomas Hugues ? Comme ses illustres parents, séparés depuis 2007, Laëtitia Hugues a décidé de se lancer dans un métier autour du monde de l'image. Elle réalise ainsi des documentaires. Sur son compte Instagram, celle qui ressemble parfaitement à ses deux parents, mentionne par ailleurs sa société de production, Poppy Prod. Dans celle-ci, elle collabore avec deux de ses amies.

Et la présentation de Laëtitia Hugues sur le compte Instagram de Poppy Prod en dit plus sur le caractère affirmé et généreux de celle-ci. "Un tiers de notre trio, Laetitia est notre talentueuse réalisatrice, vidéaste et monteuse vidéo. Voyageant à travers le monde, elle est passionnée par le fait de filmer les gens et leurs histoires", apprend-on sur la fille des deux célèbres journalistes, couple star de la télévision dans les années 2000. Et à voir les superbes photos partagées sur le réseau social, Laëtitia Hugues a l'air de beaucoup voyager, en compagnie souvent de son petit ami.

Une passion en héritage

Cette passion pour l'image, c'est naturellement ses parents qui le lui ont transmise. Car le couple n'a jamais manqué de faire participer ses enfants, Laëtitia et Baptiste, à leurs activités. Thomas Hugues a ainsi confié sur Non Stop People, que ses enfants le suivaient sur le plateau de Sept à Huit à l'époque où ils en étaient les présentateurs avec Laurence Ferrari. "Ça leur arrivait de gambader dans le décor (...) et en régie", s'est-il rappelé, encore amusé de ses souvenirs. Baptiste Hugues, lui, est devenu ingénieur du son. "Ils sont quand même un peu derrière la caméra, mais pas forcément devant", a ainsi résumé le journaliste, désormais sur LCP.