Diaporama : Laurence Ferrari et Thomas Hugues : Qui est leur fille Laëtitia Hugues, parfait sosie de ses parents ?

14 / 15

Laurence Ferrari et sa fille Laëtitia Hugues - Photocall de la 44ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris. Le 22 février 2019 © Borde-Jacovides / Bestimage

Photocall of the 44th Cesar Ceremony held at the "Salle Pleyel" in Paris, France. On february 22nd 2019