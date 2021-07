Cannes 2021 : Laurence Ferrari glamour au bras de Renaud Capuçon, Maëva Coucke en transparence

Il y avait encore du beau monde pour monter les marches du Festival de Cannes ce vendredi 9 juillet 2021. Laurence Ferrari a notamment fait le déplacement dans le Sud de la France pour faire honneur à cette 74e édition très attendue. Et la journaliste n'est pas venue seule !

Devant les objectifs des photographes, elle a pris la pose au bras de son mari Renaud Capuçon. La jolie blonde de 55 ans et le violoniste de 45 ans ont brillé par leur élégance sur le tapis rouge. Laurence Ferrari a opté pour une longue robe blanche perlée au décolleté très chic tandis que Renaud Capuçon a fait sensation dans un très beau costume de couleur bleu marine, accessoirisé d'un noeud papillon.

Laurence Ferrari a pu croiser sur son chemin la Miss France 2018 Maëva Coucke. La jolie rousse de 27 ans a quant à elle joué la transparence dans une robe bleue agrémentée d'ornements et coiffée d'un long voile. Une magnifique tenue aux airs de robe de mariée issue de la collection haute couture 2021 du créateur Ziad Nakad. La reine de beauté était très à l'aise sur le red carpet, offrant de larges sourires sur son passage !

Les people du jour étaient invités sur la croisette pour assister à la projection du film Benedetta réalisé par Paul Verhoeven. Il s'agit de l'adaptation du livre Soeur Benedetta, entre sainte et lesbienne de l'historienne Judith C. Brown relatant l'histoire de Benedetta Carlini. Le film a été tourné il y a trois ans mais en raison de problèmes de santé de Paul Verhoeven puis de la crise sanitaire, sa sortie a été longtemps retardée. Pour le défendre, l'actrice Virginie Efira, qui tient le premier rôle, a illuminé la montée des marches aux côtés notamment de ses partenaires de jeu Clotilde Courau et Daphné Patakia. Son compagnon Niels Schneider avait fait le déplacement pour lui apporter son soutien mais le couple n'a pas posé ensemble devant les photographes.