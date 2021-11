Laurence Ferrari gênée et recadrée par Gérald Darmanin : échange tendu !

Le sujet de la sécurité en France étant délicat, l'échange était tendu entre la présentatrice Laurence Ferrari et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lundi 15 novembre 2021 sur CNews. Lors de la matinale, l'animatrice a ainsi abordé le cas des Dalton, collectif de rappeurs lyonnais controversés, et notamment leur passage sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, la semaine précédente.

En raison de leurs provocations qui font le buzz sur les réseaux sociaux, les Dalton sont fortement critiqués par le ministère de l'Intérieur. Rodéos urbains, envahissement de terrains... leurs actions qui sont vues et revues par des milliers de jeunes sont dangereuses pour Gérald Darmanin. Réagissant au fait que les autorités auraient alors pu les arrêter après leur intervention dans l'émission Touche pas à mon poste, le ministre a demandé à l'épouse de Renaud Capuçon : "Pourquoi monsieur Hanouna les a invités ?' C'est une question que les journalistes pourraient se poser entre eux. (...) On peut inviter les délinquants comme les honnêtes gens et tout se vaut. Je pense que les médias devraient aussi se poser des questions ! Si vous ne mettiez pas en avant un certain nombre de personnes, peut-être qu'elles ne chercheraient pas le buzz ! (...) C'est en partie la faute du messager ! Vous trouvez normal d'inviter les Dalton sur le plateau ?"

Laurence Ferrari, manifestement gênée, explique que comme son collègue du groupe Canal+ Cyril Hanouna, elle invite tout le monde. Mais son invité politique insiste et fait donc "avouer" à la présentatrice qu'elle ne ferait pas venir les Dalton sur son plateau : "Vous ne les inviteriez pas. Donc, avouez que vous avez la même opinion que moi. On a progressé." Par ailleurs, il a demandé la fermeture du compte Instagram des Dalton via lequel les rappeurs avaient montré comment ils étaient notamment entrés sur la pelouse du Parc OL durant la rencontre de Ligue Europa contre le Sparta Prague (3-0).