Cyril Hanouna insulte un célèbre acteur en direct et menace : "Il va avoir chaud quand je vais le croiser"

Chaque jour, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs débattent de l'actualité. C'est ainsi que lundi 19 septembre 2022, la sortie d'un acteur à propos des conséquences de la guerre en Ukraine a été évoquée. "Si cet hiver on doit baisser le chauffage d'un degré, ce n'est pas très grave", estime ainsi Jean-Paul Rouve au micro de RTL. Des propos qui ont suscité de vives réactions, à commencer par celle de l'animateur de C8 qui n'a pas hésité à dézinguer son ex-camarade.

"Il parle de trucs où il ne comprend rien, il est hors-sol", lâche d'abord Cyril Hanouna, déjà très agacé. Et de poursuivre, toujours en taclant l'interprète de Jeff Tuche, le père de famille dans le célèbre film : "Qu'il recommence à faire Les Tuche, qu'il ne nous fasse pas ch*er, quel abruti celui-ci ! (...) Lui, je n'accroche pas. La dernière fois il m'a mis une cartouche dans Paris Match ou je ne sais quoi, alors je l'ai appelé. Je lui ai dit : 'Tu as un problème ?' Il me dit : 'Non, non je t'aime.' Et après il m'a remis une cartouche. En tout cas, il va avoir chaud quand je vais le croiser !" Soucieux de ne pas véhiculer un message de violence, le papa de Bianca (11 ans) et Lino (10 ans), tous les deux nés de ses amours avec son ex-compagne Emilie, tient à préciser qu'il ne compte pas en venir aux mains mais tout simplement avoir des explications.

Tendu et encore énervé par les propos de Jean-Paul Rouve, Cyril Hanouna ne s'est pas arrêté là. "Il est c*n comme une b*te. (...) Jean-Paul Rouve je le connais bien, ce n'est pas un modèle d'intelligence", poursuit-il. Enfin, alors que Géraldine Maillet souhaitait donner son avis sur la question, indiquant comprendre en partie les mots de l'acteur, elle a été stoppée net. "Tu t'exprimeras demain, tu seras quand même payée, ne t'inquiète pas", lâche Cyril Hanouna, mettant ainsi fin au débat.

Rappelons que les deux hommes se connaissent depuis bien des années. Cyril Hanouna a en effet débuté sa carrière sur la chaîne Comédie comme accessoiriste des Robins des Bois, troupe humoristique menée notamment par Jean-Paul Rouve. Toutefois, ils n'ont semble-t-il pas gardé de très bon rapports puisque ce n'est pas la première fois que l'animateur tacle son ex-collaborateur. En décembre 2021, il avait qualifié l'acteur de "donneur de leçon sans courage"... Pas sûr que les tensions s'apaisent désormais.