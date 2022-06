"Lino et Bianca m'ont mis la honte" : Cyril Hanouna filmé avec ses enfants, les internautes conquis

Posé tranquillement à la table d'une terrasse parisienne ce week-end, Cyril Hanouna a passé du bon temps avec ses enfants Bianca (née le 3 mars 2011), et Lino (né le 14 mai 2012), fruits de son amour avec son ex-compagne Emilie (de laquelle il s'est séparé en 2019). L'occasion pour l'animateur de Touche pas à mon poste (C8) de réviser sa chanson du moment Clic clic pan pan pan de Yanns mais aussi de faire travailler la mémoire de ses deux bambins.

Chacun leur tour, père et enfants récitent les paroles de ce tube jusqu'à une fâcheuse et regrettable erreur de Lino. L'acolyte de Benjamin Castaldi reste alors circonspect et silencieux devant la bourde de son garçon, provoquant ainsi le fou rire de sa fille. "Je suis pas prêt !! Lino et Bianca m'ont mis la honte. Vous kiffez votre week-end mes chéris? On se retrouve lundi dans @tpmptv", écrit l'ancien animateur qui a fait ses débuts en tant que stagiaire à la chaîne Comédie ! où il avait envoyé son CV en 1997.