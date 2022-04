Cyril Hanouna dézingué par son fils Lino ! Tacles en série en direct

Au-delà de son rôle d'animateur vedette de C8, Cyril Hanouna est un papa comblé. Avec son ex-compagne Emilie, il a eu deux enfants : Bianca (11 ans) et Lino (9 ans). Père et fils entretiennent une relation ultra complice. À tel point que le jeune garçon fait quelques apparitions exceptionnelles à l'antenne de Touche pas à mon poste, émission présentée par son célèbre père. Lundi 11 avril 2022, c'est dans le 6 à 7 de Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna et le jeune Lino ont fait le show.

Le trublion du PAF est un passionné de padel, sport qu'il pratique depuis plusieurs années maintenant. Dimanche 10 avril 2022, il participait à un tournoi et a été suivi par des caméras. Des images diffusées sur C8 et sur lesquelles Cyril Hanouna est accompagné de Lino, venu le soutenir à sa manière. L'enfant, dont les yeux sont cachés mais le reste du visage affiché, a été interrogé à propos du conseil qu'il pourrait donner à son papa. Et la réponse ne s'est pas fait attendre ! "Le seul conseil, c'est qu'il ne joue pas comme un boloss", lâche-t-il. Plus encore, il indique à Cyril Hanouna et son coéquipiers d'aller s'entraîner, sous réserve de "perdre comme des boloss". Son père éclate de rire, habitué lui aussi à ces tournures de phrases et autres expressions.

Le sketch ne s'arrête pas là. Arrive le moment où Lino murmure quelques mots à l'oreille de son papa. Et ce dernier de tout balancer à voix haute : "Il m'a dit : 'Je pense qu'on est partis à midi. A midi, on est à la maison !'" Pas de quoi décourager Cyril Hanouna, plutôt amusé par les sorties inattendues de son fils. Lino poursuit en qualifiant l'animateur de 47 ans de "banane" en padel, du moins dans le cadre des tournois P2000 où il affronte des sportifs de très bon niveau. Enfin, interrogé sur la prestation de son père, Lino s'exprime sans filtre. "Pour l'instant, pas ouf !", lance-t-il. Tant de tacles qui ne manquent pas de provoquer des éclats de rires sur le plateau de Benjamin Castaldi ! "Il est un petit peu chambreur. Tel père, tel fils", lance même Adrien Maigret, numéro 5 français au padel et invité du 6 à 7.