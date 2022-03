Cyril Hanouna à fond : bataille de padel contre Guillaume Genton et Gilles Verdez !

Le 17 mars 2022 était une journée très particulière pour Cyril Hanouna. L'animateur des émissions Touche pas à mon poste et Face à baba a pu s'adonner à l'un de ses sports préférés : le padel. Invité à la soirée de matchs d'exhibition de Padel au club Casa Padel de Saint-Denis, l'animateur de 47 ans a pu jouer contre plusieurs de ses chroniqueurs, dont le facétieux Gilles Verdez et le téméraire Guillaume Genton. Un numéro 1 mondial était également présent pour cette journée d'inauguration : Ale Galan.

Toujours très coquet lorsqu'il s'agit de choisir un uniforme de padel, Cyril Hanouna avait choisi pour cette grande occasion un ensemble orange flashy avec raquette assortie. Ses collègues étaient également parés de leurs plus beaux apparats pour cette journée de compétition. Si Gilles Verdez avait choisi une chemise à pois et une veste de costume noire (pas forcément pratique pour taper dans la balle), Guillaume Genton était habillé avec un ensemble sportif digne des plus grands professeurs de fitness des années 1980. Il portait une veste XXL bleue brillante associée à un tee-shirt violet fluo déchiré et un jean noir, sans oublier bien sûr les lunettes de soleil fumées qui caractérisent son style.

Pour rappel, Cyril Hanouna est devenu l'un des joueurs de padel les plus connus de France après avoir remporté en 2021 le P100 de Padel Horizon en s'imposant 7-5 6-4 face à la paire Langlais/Weizman avec Andrea Morlet. Très sérieux pour ses entraînements et pour toutes les compétitions de padel, il avait d'ailleurs provoqué l'hilarité de ses chroniqueurs après être arrivé avec des traces rouges énormes dans le cou en janvier 2022. Il avait été forcé de s'expliquer en direct dans son émission.