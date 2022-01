Cyril Hanouna et ses curieuses "marques rouges" dans le cou, il s'explique dans TPMP

Cyril Hanouna est le roi de Touche pas à mon poste. Chaque jour, les regards sont rivés vers l'animateur, toujours en pleine forme pour chacune des émissions dont il tient les rênes. Mais ce mercredi 26 janvier, une particularité physique que le papa de Bianca et Lino n'affiche pas en temps normal a frappé les téléspectateurs. En effet, malgré le port d'une tenue assez couvrante, Cyril Hanouna n'a pu totalement cacher des marques rouges au niveau de son cou.

Certains sont même allés jusqu'à penser qu'il s'agissait de suçons ! Face à autant de suspicions, Cyril Hanouna a vite calmé le jeu. Après un retour pub, l'animateur a donc mis les choses au clair pour rassurer les plus soucieux de son état de santé : "Ce ne sont pas des suçons, même ma mère m'a demandé 'qu'est-ce que c'est que ces marques rouges ?' Ce n'est pas une allergie non plus. Ce sont des ventouses pour libérer le dos parce que j'ai un tournoi prochainement, très gros tournoi et mon kiné est venu dans les loges, il m'a mis des ventouses partout. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave, je le dirai toutes les 10 minutes pour les gens qui nous rejoignent et qui ont peur".

Tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour Cyril Hanouna qui se prépare donc à un tournoi sportif. S'il n'a pas précisé de quelle discipline il s'agissait, il y a de fortes chances que la compétition concerne le padel. Grand fan et grand joueur de tennis, Cyril Hanouna a voulu tenter ce sport dérivé dans lequel il s'est vite imposé comme un champion. L'année dernière, la star de C8 avait même remporté un tournoi officiel en équipe avec Andrea Morlet, son partenaire.

A bien regarder son compte Instagram, Cyril Hanouna passerait presque autant de temps sur les plateaux de TPMP que sur les courts de padel. Cette nouvelle passion développée, il l'a d'ailleurs transmise à son fils Lino, avec qui il a également remporté plusieurs parties. Compétiteur dans l'âme, Cyril Hanouna veut mettre toutes les chances de son côté pour soulever une nouvelle coupe et décrocher les médailles. La moindre des choses pour un roi de la télé !