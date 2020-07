Cyril Hanouna : Handicapé par sa blessure, il s'est trouvé un nouveau hobby

C'est pas de chance pour Cyril Hanouna ! Le 24 juillet 2020, l'animateur de Touche pas à mon poste ! (C8) annonçait une mauvaise nouvelle : il a fait "une très grosse chute à vélo" qui aurait pu être "très très grave", son bras étant touché. Dans la foulée, il avait précisé qu'il ne subirait pas d'opération. Hier, dimanche 26 juillet 2020, soit deux jours après qu'il est tombé, il a donné de ses nouvelles sur Twitter.

"Les chéris, je voulais vous dire merci pour tous vos messages qui m'ont trop touché ! Bon je suis un peu deg pour mon bras, plus de tennis, padel, foot, ping-pong, boxe, boxe thaïe, pétanque. Mais je me suis mis à la marche, j'ai fait 20 km aujourd'hui, c'est pas ouf, mais c'est un début ! Je vous aime fort !", a-t-il écrit sur le site de microblogging. Et parmi ses plus de 6 millions d'abonnés, Cyril Hanouna a pu compter sur le soutien de bon nombre d'entre eux qui lui souhaitent un bon rétablissement. Certains sont également passés par là et lui ont prodigué quelques conseils pour une guérison rapide.

Après avoir raconté sa chute à vélo, Cyril Hanouna s'était déjà exprimé sur son l'état de son bras. Toujours sur Twitter, la star du divertissement de C8 avait confié avoir fait des radios qui révélaient une fracture. "Bon bah les chéris pas d'opération, mais attelle pendant 4 à 6 semaines ! Petite tanasse mais ça aurait pu être bien pire ! Je vous aime fort", avait-il par la suite déclaré. Rappelons que cet accident aurait pu lui coûter bien plus cher. En effet, l'animateur de 45 ans avait indiqué avoir "contrôlé la chute et évité le pire".

Avec ces mauvaises nouvelles, c'est tout le programme estival de Cyril Hanouna qui est chamboulé. Lui qui avait l'intention de décompresser à travers le tennis, le ping-pong ou encore la pétanque devra finalement laisser son bras et son poignet au repos. Coup dur pour l'animateur qui avait bien besoin de repos avant une rentrée chargée avec les présentations de Touche pas à mon poste !, Balance ton post ! et À prendre ou à laisser, ce qui fera plus de trois heures quotidiennes à l'antenne...