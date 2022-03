TPMP : Guillaume Genton attaqué par un spectateur, les chroniqueurs à sa rescousse

Guillaume Genton fait-il partie des pires chroniqueurs de Touche pas à mon poste ? À en croire Alex, jeune homme récemment venu dans le public pour assister à l'émission, la réponse est oui. Dans le podcast J'ai testé pour vous, il a fait part de son expérience, plutôt positive si l'on écarte le comportement méprisant du chroniqueur et de Géraldine Maillet, "sur leurs téléphones toute la soirée" et "très peu sympathiques avec le public" : "Ils étaient hautains, très hautains". Si Géraldine Maillet ne prête pas vraiment attention à ce que les autres pensent d'elle, Guillaume Genton s'est montré légèrement peiné de constater qu'il passe pour ce qu'il n'est pas auprès des autres : "Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des personnalités très différentes autour de la table."

Guillaume Genton a poursuivi ses explications en se comparant avec ses collègues : "Raymond, c'est quelqu'un de très extraverti qui va vers tout le monde. En ce qui me concerne, ce qui peut passer pour du mépris, c'est de la timidité, c'est vrai ! Nous, Cyril, ça fait bientôt 5 ans qu'on se connaît et j'ai peut-être mis un an ou deux avant de vous parler et de rigoler avec vous. Je suis désolé s'il y a des gens qui pensent que je suis hautain." Géraldine Maillet s'en est d'ailleurs voulue : "Je me sens responsable parce que j'ai la réputation d'être hautaine mais Guillaume Genton, il est tellement adorable, tellement gentil, tellement simple, proche des gens, chaleureux... J'ai l'impression que je l'ai gangrené. Normalement ils parlent tout le temps à tout le monde et à cause de moi il est dans la spirale d'être hautain."

Affirmant qu'il allait se "remettre en question" après des avis très tranchés le concernant, Guillaume Genton a été réconforté par une autre de ses collègues : Kelly Vedovelli. La chroniqueuse de 31 ans a pris la défense du riche producteur en constatant qu'il agissait de la même façon avec tout le monde : "Guillaume est très mystérieux, même nous où on ne connaît pas sa vie. Il est comme ça !" Guillaume Genton bientôt gentil ? Affaire à suivre !