Touche pas à mon poste - Le ton monte fort entre 2 chroniqueurs : "C'est toi qui me dis ça ?!"

La diffusion des portraits de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré sur M6 a créé bien des débats sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 22 février. Quand certains sont encore touchés par le vécu des candidats rencontrés par Karine Le Marchand , d'autres, à l'image de Gilles Verdez, n'y croient plus. Sauf que son discours n'a pas plu à Danielle Moreau. Cette dernière, éternelle célibataire en quête de l'âme soeur, s'est laissé porter par les discours marquants et les épreuves que la vie a fait endurer aux agriculteurs de ce nouveau cru de l'émission. Mais pour Gilles Verdez, voir revenir un ancien, Thierry, sept ans après sa première participation, est "un aveu d'échec" pour le programme. De quoi irriter encore un peu plus sa voisine de plateau.

Remontée contre son collègue, Danielle Moreau a au contraire expliqué avoir été "émue aux larmes" : "Il était tellement émouvant. Si ce sont de faux agriculteurs, et de faux sentiments, ils méritent tous l'Oscar". C'est alors qu'elle s'est tournée vers Gilles Verdez pour lui renvoyer dans la figure toute l'absurdité de ses propos sur l'amour : "C'est toi qui me dit ça ?! Ça fait sept ans que tu dois te marier avec Fatou !" Une pique bien sentie qui a surpris tout le monde, Cyril Hanouna le premier, préférant se dissimuler derrière ses fiches pour se tenir le plus loin possible de ce règlement de comptes qui s'est heureusement conclu dans la bonne humeur à laquelle tient tant l'animateur !

Gilles Verdez partage la vie de Fatou depuis de longues années. Après une grosse dispute, conséquence d'un bisou échangé entre le chroniqueur et Isabelle Morini-Bosc, il avait posé le genou à terre en direct dans TPMP. Si la réaction de Fatou avait fait polémique, sa réponse positive était bel et bien sincère. Si les amoureux ont passé le jour de la Saint-Valentin loin l'un de l'autre, c'est parce que Fatou a peaufiné les détails de leur mariage au Sénégal, pays dont elle est originaire. Une happy end comme on les aime !