Thierry (L'amour est dans le pré 2022) dévasté par la solitude : il a songé "à prendre une corde"

Coquin de sort, il est de retour ! Ce lundi 21 février, M6 a diffusé la seconde salve des portraits de L'amour est dans le pré 2022. Après Alexandre, Nadège et Guillaume, les téléspectateurs ont eu comme un air de déjà vu. Thierry, qui avait participé à la saison 10 en 2015, fait partie du casting.

Le viticulteur et arboriculteur en Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui a 65 ans a un coeur aussi gros que sa taille, à savoir 2 mètres. C'est les bras chargés de cadeaux qu'il a retrouvé Karine Le Marchand. Après leurs retrouvailles chaleureuses, Thierry n'a pas caché que la solitude lui pesait beaucoup. Lors de sa première participation, il espérait rencontrer une "blonde aux yeux bleus", fan des imprimés léopard. Il avait terminé l'aventure avec l'ancien mannequin Annick. Mais c'est seul et le coeur brisé qu'il était venu au bilan. "Ca n'allait pas dans ma tête. J'ai perdu 20 kilos. J'ai mal choisi, j'ai choisi à l'éblouissement, mais il ne faut pas regarder ça", a-t-il reconnu. Depuis, l'agriculteur a rencontré d'autres femmes, parmi lesquelles Monique, une autre de ses prétendantes. Mais leur relation est restée au stade de l'amitié.

Depuis, Thierry a appris de ses erreurs. Plus question d'imprimés léopard ou de critères physiques bien précis. Il fera surtout attention à la gentillesse, à l'honnêteté et à l'envie de son éventuelle compagne de vivre avec lui à la ferme et de s'y marier. Il faut aussi qu'elle ait entre 55 et 65 ans, qu'elle soit souriante, plutôt grande, pleine d'énergie et surtout, qu'elle ne fume pas. En attendant, il se réfugie dans le travail et tente de tromper la solitude comme il le peut.

L'agriculteur réside seul dans l'ancienne maison de ses parents, aujourd'hui décédés. Des disparitions qui l'ont beaucoup affecté, au point de songer à "prendre une corde". "Mais je me suis demandé qui allait s'occuper du chien. Je me suis dit que soit je continuais à vivre comme un cinglé, soit il fallait avoir quelqu'un à la maison", a-t-il déclaré. Il compte donc vivre avec la femme de sa vie dans la maison qu'il est en train de construire. C'est tout ce qu'on lui souhaite.