Alexandre (L'amour est dans le pré 2022) : Sa maman morte sous ses yeux, en larmes il se confie

L'amour est dans le pré 2022 est de retour sur M6, ce lundi 21 février, avec la seconde salve des portraits. Après avoir découvert Noémie, Alain ou encore Guillaume la semaine passée, c'était au tour de nouveaux agriculteurs en mal d'amour de se confier à Karine Le Marchand.

C'est Alexandre (36 ans), un éleveur laitier et céréalier en Normandie, qui a ouvert le bal cette semaine. "Un petit peu stressé", il a retrouvé Karine Le Marchand pour se livrer sans tabou. Ce candidat, célibataire depuis un an et demi, a été inscrit par des amis. "J'ai perdu ma maman il y a un an et demi d'une crise cardiaque. Ca a été assez douloureux et je me suis noyé dans mon boulot. Je me suis séparé trois mois après sa mort", a-t-il confié très ému pour justifier sa situation amoureuse.

C'est seul qu'il travaille sur l'exploitation familiale depuis 2009. Mais il peut compter sur son papa François (qui a retrouvé l'amour depuis peu) pour venir l'aider de temps en temps pour s'occuper l'esprit à la ferme, ou à la maison. "Ma maman est rentrée à la maison. Elle regardait à la fenêtre. Elle a dit qu'elle voulait aller aux toilettes et elle s'est effondrée. Il n'y avait plus rien à faire. J'étais en train de traire. J'ai tout arrêté et je suis venu mais c'était fini. On a essayé de la réanimer. Je m'en rappelle comme si c'était hier", a poursuivi Alexandre, toujours au bord des larmes, alors qu'il était au côté de son père. Depuis cette épreuve, l'agriculteur tente de profiter de la vie autant qu'il le peut. Il a pris une salariée récemment pour la traite le soir. Il est donc libre vers 17-18h et a un week-end par mois pour lui.

Mais c'est désormais à deux qu'il aimerait partager ses escapades à la plage. Le fan de tracteurs (il a costumisé l'un des siens) et de musique techno rêve de fonder sa famille. S'il n'a jamais eu de mal à trouver l'amour, rester est plus difficile. Mais le séducteur qui ne manque pas de confiance en lui souhaite vraiment trouver l'amour avec un grand A. Il a donc prévenu les femmes qui veulent simplement passer à la télé : mieux vaut qu'elles passent leur chemin.

Il espère rencontrer une femme qui a entre 26 et 38 ans. Qu'elle ait un enfant ne le dérangerait pas. Il préfèrerait quand même que cela ne soit pas le cas. "Je veux qu'elle comprenne mon métier surtout. Après le type de femme... Je veux quelqu'un de simple. Qu'elle soit nature et un peu fêtarde parce que j'aime faire la fête. Qu'elle soit coquette et qu'elle ne se prenne pas la tête. Le tout c'est qu'elle me plaise et que je sois heureux", a précisé Alexandre à Karine Le Marchand.

Sa participation est une sorte d'hommage à sa regrettée maman, qui adorait le programme. "Je suis sûr qu'elle est fière de moi", a-t-il conclu en larmes.