Noémie (L'amour est dans le pré) en larmes : trompée plusieurs fois, elle se confie sur son passé douloureux

Le compte à rebours est lancé. Dans exactement une semaine, les téléspectateurs de M6 découvriront la première partie des portraits de L'amour est dans le pré 2022. L'occasion de faire la connaissance de Noémie, une céréalière et éleveuse de vaches allaitantes de Bourgogne-Franche Comté, âgée de 25 ans. Les premières images de son portrait ont été dévoilées.

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, il y aura de l'amour dans l'air grâce à la sixième chaîne. Certains des 13 agriculteurs (9 hommes et 4 femmes, âgés de 25 à 70 ans) seront présentés. Parmi lesquels Noémie, une femme sociable mais aussi timide. Depuis quatre ans, "c'est le néant" dans sa vie amoureuse. Et quand elle a eu des histoires d'amour, cela ne s'est pas du tout bien passé. "J'en ai eu quatre et dans les 4, on m'a trompée. Ca avait commencé en étant de belles histoires. Je m'étais accrochée et quand je m'accroche et que je suis sûre, je donne tout. Du coup forcément on est déçu. Mais j'avais tellement l'habitude que le schéma se répète", a-t-elle confié les larmes aux yeux.

A cause de son passé amoureux, Noémie a l'impression de ne pas être digne d'être aimée. Quand un homme lui plaît, elle a donc beaucoup de mal à faire le premier pas. "Après peut-être que sur le moment je vais me dire : 'Celui-là, il ne faut pas que je le laisse passer.' Donc peut être que je vais me sortir les doigts du c*l", a-t-elle poursuivi en riant. Une déclaration qui a inspiré une blague coquine à la présentatrice Karine Le Marchand. La candidate espère rencontrer un homme grand et costaud. "S'il a des enfants et qu'il en reveut ça ne me dérange pas. Mais s'il a des enfants et qu'il n'en veut plus, ça me dérange. J'en voudrais deux ou trois", a-t-elle précisé. Et d'ajouter qu'elle rêve aussi de se marier. Une agricultrice qui a touché l'animatrice et qui fera à coup sûr sensation auprès du public.