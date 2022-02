Guillaume (L'amour est dans le pré) dans le coma à 15 ans : sa vie peut basculer à tout moment à cause de la maladie

Le coup d'envoi de L'amour est dans le pré 2022 a été donné ce lundi 14 février, avec la diffusion de la première salve des portraits. Les téléspectateurs de M6 ont pu faire la connaissance de Noémie, Jean, Sébastien et Alain. C'est Guillaume, décrit comme le coeur tendre de la saison, qui a suivi.

Guillaume (28 ans) est éleveur de vaches allaitantes et de volailles Label Rouge, en Nouvelle Aquitaine. Un métier qu'il veut faire depuis tout petit. En 2013, il a monté quatre poulaillers en Label Rouge et s'en occupe avec ses parents, en plus de ses 150 vaches Limousines. Celui qui est aussi conseiller municipal réside dans l'appartement en dessous de chez son papa et sa maman. Un endroit qu'il a entièrement rénové et qu'il espère partager avec une femme et des enfants.

S'il croque la vie à pleine dents, c'est parce qu'elle a failli basculer en 2008. Il a fait une thrombophlébite cérébrale (caillots dans le sang qui bouchent les artères du cerveau) alors qu'il se trouvait dans les escaliers de son lycée. Il avait 15 ans à l'époque et a été plongé dans un coma artificiel durant quatre jours. En se réveillant, il avait les 'yeux tout noirs' et n'a pas reconnu sa maman. Il s'en est sorti miraculeusement indemne après cet événement qui s'est produit pour une raison inexpliquée comme il l'explique, en larmes. Il ne sait pas non plus quelle pourrait être la suite. Il a donc "appris à vivre avec cet épée de Damoclès" comme le dit Karine Le Marchand.

Son manque affectif, il le comble en allant voir ses copains ou en faisant du rugby. Ce coeur tendre "aimerait vivre une grande histoire d'amour". Célibataire depuis deux ou trois ans après avoir vécu de petites histoires, sa timidité l'empêche parfois d'avancer. Il se considère comme drôle et gentil, parfois un peu trop. Il aime les filles "plutôt minces", aux yeux marrons ou clairs. Il aime les beautés naturelles, avec un caractère plutôt calme mais qui ne se prend pas au sérieux, sociable, gentille et attentionnée et qu'elle soit âgée entre 23 ans à 33 ans. Il préfère qu'elle n'ait pas d'enfant pour en faire avec celle qu'il aime, deux ou trois. Il aimerait se marier avec l'heureuse élue. Un rêve qu'il, on l'espère, réalisera grâce à l'émission.