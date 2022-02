Alain (L'amour est dans le pré 2022) victime d'un terrible incendie : "C'est le drame de ma vie"

Cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré s'annonce très touchante. Lors de la première salve des portraits de l'édition 2022, Noémie s'est confiée sur les nombreuses trahisons qu'elle a connues ainsi que sur son manque de confiance en elle. Jean a également connu une infidélité qui l'a brisé et Sébastien a vécu une relation toxique. Alain, a quant à lui connu un drame qui l'a obligé à repartir de zéro comme il l'a expliqué ce lundi 14 février, sur M6.

Alain est éleveur de veaux sous la mère en Auvergne Rhône-Alpes depuis trente ans et commerçant. L'homme âgé de 58 ans s'occupe de ses vaches, moutons et volailles. Et, cinq fois par semaine, il fait le marché. Une activité qu'il adore car, étant très sociable, cela lui permet de voir du monde. Il travaille avec son fils de 26 ans prénommé Anaël. Il a aussi une fille prénommée Diane (27 ans) qui fait une thèse en droit pénal à Lyon. Un sujet qui l'émeut particulièrement. "C'est une chose que j'ai réussie. On est très proches", a-t-il confié.

Ses deux enfants sont nés de son ancienne union avec une certaine Yolène, qui a duré dix ans. Une histoire qui s'est terminée sans drame. D'un accord commun, ils ont décidé qu'Alain aurait la garde exclusive de Diane et Anaël, qui avait 6 et 5 ans à l'époque. Grâce à sa ferme, il pouvait adapter son emploi du temps pour s'occuper d'eux. Il a rénové la maison qu'il partageait avec son ex pour leur offrir la vie la plus confortable possible. Mais un drame est survenu huit ans plus tard. En janvier 2008, alors qu'il était avec ses enfants chez des voisins, les gendarmes l'ont contacté pour lui annoncer qu'un incendie s'était déclaré dans sa ferme. "C'était tout en flammes. J'ai essayé de pousser la porte pour ouvrir aux chiens mais je n'ai pas pu", s'est-il souvenu très ému. S'il n'a pu sauver ses compagnons à quatre pattes, il a pu sortir les autres animaux. N'ayant plus rien, il a pu compter sur la bonté des gens. "C'est le drame de ma vie, tu ne t'en remets pas", a–t-il poursuivi. Son assurance venant de prendre fin, il n'a eu aucun argent et a dû tout reprendre de zéro. Cet homme courageux a fort heureusement pu rebondir.

Une première expérience homosexuelle à 44 ans

Aujourd'hui, il espère rencontrer l'amour car la solitude commence à le peser depuis le départ de ses enfants. En amour, il n'a eu guère plus de chance. En 2007, il a ressenti pour la première fois une attirance pour un homme. Un certain Manu pour lequel il a eu un coup de foudre lorsqu'il est allé le chercher à la gare, car il était l'ami d'un ami. Ils ne se sont pas quittés ensuite et ont vécu une belle histoire durant trois ans. "Ca a choqué, mais ça ne s'est pas mal passé", a-t-il précisé au moment d'évoquer son coming-out. Après cette première expérience sexuelle qu'il a connue à 44 ans, il a vécu une autre idylle durant cinq ans. Mais il n'a pas connu l'équilibre et la complicité qu'il espérait.

Grâce à L'amour est dans le pré, il espère faire LA rencontre qui changera sa vie. Il n'a pas de critère physique et s'attarde surtout sur le charme. Il aime les hommes virils, "pas trop maigres", qui aiment la vie. Il faut que son futur compagnon comprenne que son travail tient une place très importante dans sa vie. Il espère rencontrer une personne indépendante, qui a son travail, et drôle. "Je n'ai pas de temps à perdre. C'est maintenant ou jamais je pense. Je veux être amoureux et qu'on soit amoureux de moi", a-t-il conclu.