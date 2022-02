Jean (L'amour est dans le pré 2022) trahi par la mère de sa fille pendant des années, "je pleurais un jour sur deux"

Il y a encore plus d'amour dans l'air en ce jour de Saint-Valentin. Ce lundi 14 février 2022, M6 diffuse la première partie des portraits de L'amour est dans le pré 2022. Après Noémie, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Jean. Un homme qui a connu une vie assez rude.

Jean est un éleveur de vaches allaitantes de 58 ans, qui habite en Auvergne Rhône-Alpes. Il est à la tête d'une petite exploitation d'une vingtaine de vaches Salers élevée en semi-liberté. Cet univers, il y baigne depuis qu'il est tout petit. Né de père inconnu, il a été placé à la DDASS à 5 mois et demi, car sa maman ne pouvait pas l'assumer seul, pour raison de santé. Il a ensuite grandi dans une famille d'accueil qui l'a élevée comme son enfant jusqu'à ses 21 ans. Malgré tout, il ne se plaint pas. Il préfère voir le verre à moitié plein.

Cet homme simple est papa de trois enfants. Il a deux garçons : Guillaume (30 ans) et Pierric (33 ans), nés d'une première union avec une femme qu'il a aimée durant dix ans. Ils ont fini par rompre car il ne reconnaissait plus sa moitié. Cette dernière étant en incapacité de s'occuper des enfants, il les a élevés seul durant 4-5 ans. Il a aussi une fille prénommée Océane (20 ans) née d'une deuxième qui s'est terminée début 2020 après vingt ans. Cette relation s'est achevée brutalement, après que son ex lui a révélé qu'elle l'avait trahi des années durant. "C'est dur à encaisser. A la suite de ça, je pleurais un jour sur deux. Je pensais pendant six mois : 'Pourvu que je ne me réveille pas demain matin'", a-t-il révélé. Il n'a en tout cas jamais pensé à mettre fin à ses jours. "Il faut être solide", a-t-il précisé.

Son défaut ? Il a du mal à dévoiler ses sentiments. Il croit tout de même toujours en l'amour, car il s'est inscrit de lui-même à L'amour est dans le pré après avoir vu l'un des bilans de la saison 15. Il a notamment été attendri par Jérôme et Lucile qui ont eu un véritable coup de foudre (et qui ont eu une petite fille prénommée Capucine depuis). Il espère rencontrer une femme âgée entre 45 et 55 ans. Physiquement, il aime les cheveux longs, les piercings et quelques tatouages ne le dérangent pas. Il faut qu'elle soit agréable, sociable et qu'elle cuisine. Il aimerait aussi enfin partir en vacances avec celle qu'il aime. "Je compte dessus pour faire l'amour. C'est comme un bouquet final de feu d'artifice. Il faut que ça vienne du fond du coeur: Sans être accro non plus parce que je ne pourrais pas suivre", a-t-il avoué. Grâce à l'émission, il espère surprendre et être surpris par sa compagne. "Un sourire tout neuf car Jean a refait intégralement sa dentition depuis le tournage de son portrait", précise la voix off de Karine Le Marchand.