Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Leur fille, une adorable rousse aux yeux bleus

Lucile et Jérôme, candidats de l'émission L'amour est dans le pré (M6) en 2020 ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Capucine. Leur bébé est né le 12 octobre et depuis, ils vivent un bonheur absolu. Après avoir partagé quelques photos à trois sur les réseaux sociaux (tout en préservant le visage de leur enfant), les voilà qui en disent un peu plus sur elle.

"Capucine est trop belle... on est ravis !", déclare le fier papa à Télé-Loisirs. Quant à la maman, elle fait des révélations sur ses traits physiques : "Elle ressemble beaucoup à Jérôme ! Elle est rousse déjà (ils rient), et puis il y a des mimiques... c'est compliqué à décrire ! Elle a aussi les yeux bleus."

En plus d'être belle, Capucine a visiblement un bon caractère. "Elle ne pleure pas tout le temps, elle ne le fait que quand elle a un problème ! On arrive à faire des nuits plutôt correctes. C'est un bébé assez agréable à vivre... mais tout ça c'est difficile à évaluer, car c'est notre premier enfant", raconte le papa.

Concernant l'accouchement, il "s'est bien passé" mais a "juste été un petit peu long". En effet, comme le précise le couple : "Ca a quand même duré un peu plus de 24 heures !" Une longue attente et beaucoup de fatigue qui n'ont en rien entaché leur bonheur. "Quand la petite est enfin arrivée, j'étais vraiment fatiguée. On venait de passer quasiment 48 heures sans dormir, on était au bout du bout... Mais quand on a posé Capucine sur moi... c'est indescriptible !", raconte Lucile toujours émerveillée.

Comme on peut le deviner, les amoureux sont aux petits soins pour Capucine. Jérôme, d'un naturel prévenant est même "gaga". Lucile, elle fait la fierté de son chéri : "Elle est la maman que j'imaginais quand je l'ai rencontrée dans l'émission : douce, câline, prévenante... Elle a pour Capucine toute la douceur que je ne peux pas amener avec mes gros doigts (il rit). C'est la maman parfaite."

Ils étaient heureux à deux, ils le sont à présent à trois !