Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) : un bébé et bientôt le mariage ? Ils répondent...

Cette grande nouvelle n'avait pas vraiment étonné puisque Jérôme et Lucile ont toujours parlé bébé depuis le début de leur histoire d'amour, née devant les caméras de M6 et sous le regard si bienveillant de Karine Le Marchand. Mais qu'en est-il du mariage ? Celui de Mathieu et Alexandre (deux autres participants de la saison 15 de L'amour est dans le pré) célébré en juin dernier dans le Sud de la France - et auquel ils ont assisté - aurait pu leur donner des idées ?

Dans une nouvelle interview accordée à Télé Poche, à l'occasion de la diffusion prochaine de L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? le 23 août prochain sur M6, Lucile et Jérôme se sont confiés sur le sujet. "Nous les avons déjà, les envies. On n'a pas besoin de stimulant. C'est juste que ce n'est pas encore le bon moment", confie Lucile. Elle ne garde cependant que de magnifiques souvenirs du mariage de Mathieu et Alexandre : "Le mariage était fantastique, à la fois simple et sans rien de classique". Plusieurs anciens candidats de L'Amour est dans le pré y avait assisté, tout comme Karine Le Marchand, sublime dans une robe bohème. Un grand moment que Jérôme n'est pas prêt d'oublier non plus. "J'ai adoré leur mariage très festif, et aussi de retrouver les autres agriculteurs, partage le maraîcher, céréalier et futur papa. Ceux de notre saison qu'on n'avait pas vus depuis le tournage du bilan mais avec qui on parle régulièrement sur notre groupe WhatsApp, et aussi Fred et Pierre, Maud et Laurent... On avait eu l'occasion de se parler sur les réseaux sociaux mais pas de se rencontrer. C'était vraiment sympa !"

De quoi donner des idées à Lucile et Jérôme - qui ont choisi Mathieu comme parrain pour leur premier enfant - pour leur futur mariage !

L'intégralité de l'interview de Lucile et Jérôme est à découvrir dans le numéro 2897 de Télé Poche.