Mariage de Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Les larmes des mariés et l'émotion de Karine

C'est l'instant précis où leurs vies se sont unies pour toujours. Le 26 juin 2021, Mathieu et Alexandre se sont dits "oui" et prêts à s'unir pour le meilleur et pour le pire. Sur Instagram, Karine Le Marchand a filmé l'échange des alliances entre les deux époux. Sur les images, on aperçoit Alexandre, les larmes aux yeux, enfiler la bague au doigt de son chéri. "C'est trop tard pour reculer ?" souffle Mathieu sur le ton de l'humour, "Allez-là !" lui répond Alexandre visiblement très pressé de s'unir à celui qu'il considère comme son âme soeur. "Vous dites pas : Avec cet anneau je t'épouse ?" leur demande Karine, très touchée d'avoir été choisie par le couple pour officier pendant la cérémonie laïque, "Avec cet anneau je t'épouse" ajoutent ensuite les amoureux qui laissent s'échapper quelques larmes de bonheur.

Au cours de ce superbe mariage, Karine Le Marchand - qui a porté deux magnifiques robes bohème chic - n'a également pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a prononcé son discours. "C'est l'émotion excusez moi" dit l'animatrice. Après un court silence qui lui a permis de reprendre ses esprits, elle a ajouté de magnifiques mots à l'attention des mariés : "Merci de nous faire vivre un petit peu par procuration cet amour si pur que vous avez". L'animatrice a eu un rôle primordial au cours de cette union puisqu'elle a remplacé la maman de Mathieu pour le mener jusqu'à l'autel (son père, dans le coma depuis deux mois à cause de la maladie de Cadasil et sa maman étant hospitalisée).

Les fans de L'Amour est dans le pré pourront bientôt voir en intégralité le mariage de Mathieu et d'Alexandre puisque des caméras de M6 étaient présentes pour filmer leur union. Cet épisode spécial devrait être diffusé une semaine avant le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré.