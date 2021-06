Karine Le Marchand : Canon en robe bohème au mariage de Mathieu et d'Alexandre

C'est grâce à elle qu'ils se sont trouvés. En 2020, Mathieu et Alexandre s'étaient rencontrés dans la saison 15 de L'Amour est dans le pré animée par Karine Le Marchand. Fous l'un de l'autre, les amoureux se sont mariés le 26 juin 2021 et ont tenu à ce que leur bonne fée soit présente pour le plus beau jour de leur vie.

Tout au long de cette journée, l'animatrice de 52 ans avait un rôle majeur pendant la cérémonie puisqu'elle a conduit Mathieu jusqu'à l'autel (sa maman étant hospitalisée et son père se trouvant dans le coma depuis deux mois à cause de de la maladie de Cadasil). Radieuse, l'ex de Joeystarr a débuté la journée habillée d'une robe longue bohème couleur crème décorée de multiples perles nacrées. Photographiée avec les tourtereaux, elle s'est dit très "fière" de pouvoir assister à ce magnifique mariage et a posé quelques instants plus tard à côté du maire de la ville qui allait unir le couple.

Un peu plus tard dans la journée, Karine Le Marchand a opté pour une robe rouge vif en mousseline à volants ainsi que des bottes noires en cuir. Photographiée à cheval lors de ce mariage "simple, dans le thème du folklore de la Camargue" comme le confiait Mathieu à 20 Minutes, la belle brune a également officié la cérémonie laïque et a partagé l'échange des alliances sur les réseaux sociaux. Un moment de joie pour les amoureux qui sont apparus très émus sur les images. Au comble du bonheur, Alexandre n'a pu retenir ses larmes au moment où Mathieu lui a mis la bague au doigt.

Karine Le Marchand a également pris la pose avec deux autres candidats de L'Amour est dans le pré, Emeric de la saison 13 et Vincent de la saison 16.