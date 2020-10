Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) : Baiser à Alexandre et changement de vie en vue

Le séjour à la ferme s'est poursuivi pour les deux prétendants de Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans, dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 19 octobre. Après une petite sortie au lac, le joyeux trio est parti faire de l'équitation. Si Alexandre (24 ans) cavalier d'entraînement dans une écurie de course, était dans son univers, ce n'était pas le cas de Johnny (31 ans). Le professeur des écoles montait pour la première fois. Mais il a pu compter sur le bel agriculteur pour le former.

Une fois l'activité terminée, c'était l'heure du déjeuner. Et Mathieu en a profité pour aborder un nouveau sujet important pour lui. Après avoir évoqué sa maladie près du lac, il a souhaité parler de son envie de changer de vie pour habiter dans un camping-car. "Ça voudrait dire que je ne travaillerais pas pendant six-sept mois et revenir au moment de la saison en mai pour m'occuper de mes bêtes", a-t-il lancé. Johnny lui a donc expliqué qu'il l'admirait, car il n'aurait pas pu passer ce cap, notamment à cause de son travail. "J'ai l'habitude de partir dans d'autres villes et d'y rester un ou deux ans. Bouger ne me dérange pas du tout", a de son côté répondu Alexandre. De quoi marquer de nouveaux points. Il est donc le seul à avoir eu droit à une virée à deux à cheval avec l'agriculteur. Le beau brun a une fois de plus expliqué qu'il était prêt à tout lâcher et l'a encouragé dans son projet. Après un doux baiser sur la joue échangé, c'est à cheval et main dans la main qu'ils ont rejoint Johnny.

Une fois de retour à la maison, Mathieu a eu le droit à un bon massage du dos d'Alexandre. Et sur le chemin pour aller à la pêche, ils ont profité de l'absence de Johnny dans la voiture pour se lancer des regards enflammés ou se caresser le bras. Un rapprochement qui a enchanté l'agriculteur. "Je plane, j'ai les papillons. Je pense que mon choix est fait, c'est évident. Mon coup de coeur du speed-dating se confirme. J'en ai des frissons", a-t-il déclaré, ému. De son côté, Alexandre espérait que Mathieu ferait rapidement son choix. L'agriculteur a en tout cas promis de le faire dès le lendemain. Une belle histoire qui s'apprête donc à commencer officiellement.