Mathieu (L'amour est dans le pré 2020) quitté par son ex à cause de sa maladie

Premiers pas à la ferme du côté de Mathieu (44 ans), dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 28 septembre. La semaine passée, l'éleveur de taureaux de Camargue avait convié Alexandre (24 ans), un jeune cavalier d'entraînement, et Johnny (31 ans), un professeur des écoles. Deux prétendants qui l'avaient beaucoup troublé lors du speed-dating.

Les premiers moments à trois se sont très bien passés. Si Mathieu avait déjà une petite préférence pour Alexandre, il a tout fait pour se comporter de la même manière avec les deux jeunes hommes. Le bel agriculteur n'a pas caché qu'il avait la pression, car il voulait plaire à Alexandre et à Johnny.

Très vite, Mathieu a abordé un sujet qui le touchait particulièrement lors d'une sortie au lac. Il est porteur du gène de la maladie de Cadasil (une maladie cérébrovasculaire qui provoque des mini AVC, ce qui finit par rendre la personne atteinte démente) et n'a pas voulu le cacher. "Quand je me suis inscrit, j'étais encore avec quelqu'un. Mais je venais d'apprendre que j'allais être malade. Et il m'a dit que si j'étais malade, ça ne pourrait pas le faire. Ça faisait deux ans qu'on était ensemble. Le soir même, d'énervement, je surfais sur internet, et j'ai vu une pub pour L'amour est dans le pré. Je me suis dit que j'allais m'inscrire. J'ai conscience que pour quelqu'un, ça peut être compliqué. Parce que là, ça va, mais elle ne finira pas en rigolade, ma maladie, ça va être sympa", a-t-il confié.

Optimiste, Mathieu a ensuite expliqué qu'il allait tout faire pour "repousser le moment où ça [allait] se déclarer". Il espère qu'entre-temps, un traitement aura été trouvé pour que sa maladie ne soit plus qu'un mauvais souvenir. En attendant, l'ami de Jeanfi Janssens profite de la vie. "Tu vis différemment. Je me recentre plus sur le quotidien et étrangement, mes journées passent moins vite. La vie, c'est profiter des gens qu'on aime, aimer, admirer des choses simples... Je lui parle parfois, à la maladie, c'est devenu ma copine", a-t-il conclu.

Si Johnny était sur la réserve, Alexandre n'a pas hésité à poser des questions sur le sujet à Mathieu.