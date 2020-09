Mathieu (L'amour est dans le pré): Bisou en plein speed dating malgré l'interdit

Mathieu (44 ans), éleveur de taureaux de Camargue, a dû faire un choix difficile dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 diffusé le 21 septembre sur M6. À l'issue de son speed-dating, il a invité deux hommes à le rejoindre chez lui. Résumé de ce moment marquant.

Le candidat avait peur de ne pas recevoir beaucoup de lettres après avoir révélé qu'il était porteur du gène de la maladie de Cadasil (une maladie cérébrovasculaire qui provoque des mini AVC, ce qui finit par rendre la personne atteinte démente), mais il a eu tort, car ils ont été nombreux à lui déclarer leur flamme. Dix hommes ont donc été conviés à le rencontrer et, dès le premier rendez-vous, Mathieu a été chamboulé.

Bisou échangé avec Alexandre

Alexandre (24 ans), cavalier professionnel d'entraînement, a tout de suite tapé dans l'oeil de Mathieu. Ce qui confirme la première impression du candidat qui avait eu un coup de coeur énorme pour ce prétendant à l'histoire particulière. Il a été placé en famille d'accueil et a quitté sa région natale pour vivre dans une autre région de sa passion des chevaux. Mathieu avait été très ému en lisant sa lettre. En face l'un de l'autre, Mathieu et Alexandre se dévorent des yeux. "Je ne suis pas bien, je te l'avoue, je tremble, lance Mathieu. L'échange est ensuite décousu et marqué par de nombreux moments de silence. Mais lorsqu'ils arrivent à reprendre leurs esprits, ils ne manquent pas de se complimenter. C'est alors que Mathieu touche le bras d'Alexandre pour admirer son tatouage (ils mettent vite du gel hydroalcoolique, car le tournage a été réalisé pendant que le coronavirus faisait déjà rage). Mais une information fait basculer la conversation. Tandis que Mathieu ne cache pas qu'il est un bon vivant, Alexandre révèle qu'il ne boit pas, ce qui fait bondir l'éleveur qui n'en croit pas ses oreilles et lance : "C'est bien ! On va pouvoir faire la fête et tu conduiras." Le rendez-vous se conclut par un baiser sur la joue, un geste interdit à cause du Covid, mais les deux hommes n'en ont eu que faire ! "On n'a pas le droit, c'est le coronavirus !", s'exclame Karine Le Marchand. Mais voilà, Mathieu l'a embrassé par envie, mais aussi pour sentir son odeur.

Entre Laurent, Cédric et Johnny son coeur balance

Vient ensuite un défilé d'autres prétendants qui ne plaisent pas plus que cela à Mathieu. C'est alors que Laurent apparaît. Ce coach sportif n'était au départ pas vraiment un coup de coeur, mais leur rencontre semble faire évoluer les choses. "Il est enivrant. Il ne faisait pas partie du trio gagnant, mais là, si", raconte Mathieu. Même chose pour Cédric qui est aussi un homme de la terre (il s'occupe de chevaux).

Le dernier à passer est Johnny qui lui était un coup de coeur lors de l'ouverture du courrier. Lors de leur rencontre, les deux hommes se complimentent. On voit qu'ils se plaisent et que le courant passe. Johnny ne cache pas qu'il a "le coeur à 100 000" et Mathieu et lui se quittent avec un dernier regard qui en dit long.

Au moment de faire son choix, Mathieu choisit son coup de coeur Alexandre. Tout se joue ensuite entre Cédric et Johnny. C'est finalement Johnny qui rejoindra Alexandre à la ferme.