L'amour est dans le pré 2020 : Matthieu proche d'un humoriste, Karine balance

Le 9 mars prochain, les portraits des nouveaux agriculteurs de L'amour est dans le pré seront dévoilés sur M6. Cette année, ils sont treize à tenter leur chance pour trouver l'âme soeur, onze hommes et deux femmes. Parmi eux se trouve Matthieu, un éleveur de taureaux originaire de Camargue âgé de 44 ans. D'après les premières informations dévoilées à son sujet, on apprend que Matthieu est à la recherche d'une relation fusionnelle avec un homme viril au caractère bien trempé avec qui il rêverait de fonder une famille, lui qui a déjà fait des démarches pour bénéficier d'une GPA.

Lundi 24 février 2020, Karine Le Marchand a fait de nouvelles confidences à son sujet dans Les Grosses Têtes sur RTL. Alors que son voisin Yoann Riou se réjouissait de voir qu'un candidat homosexuel était au casting du programme champêtre pour la troisième fois de son histoire, celle qui était rayonnante au Salon de l'agriculteur ce week-end a indiqué qu'il était proche d'un autre habitué des Grosses Têtes. "Il est copain avec JeanFi. C'est un scoop ! L'agriculteur de la saison prochaine, qui est effectivement gay, est un ami de JeanFi Janssen", a-t-elle révélé.

Il n'en fallait pas plus pour attiser la curiosité de Laurent Ruquier et de sa joyeuse bande, qui s'est demandé s'il n'y avait pas eu plus que de l'amitié entre Matthieu et Jeanfi Janssen. Et pour Karine Le Marchand de répondre : "Je ne sais pas... Je ne crois pas, mais ils ont bringué ensemble pendant des années... Il est de la région de Perpignan et JeanFi avait un magasin là-bas", a confié l'animatrice.