Karine Le Marchand rayonnante au Salon de l'agriculture : débat et retrouvailles

Le coup d'envoi du Salon de l'agriculture 2020 a été donné le 22 février, au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Après la venue d'Emmanuel Macron samedi, le public a pu voir Karine Le Marchand arpenter les allées.

L'animatrice de L'amour est dans le pré a en effet fait le déplacement, car elle a été choisie pour être la marraine d'un grand débat sur l'agriculture. "C'est une personnalité extrêmement appréciée des Français. Elle va permettre de mettre en lumière notre démarche", a confié Chantal Jouanno, présidente de la CNDP (Commission nationale du débat public) au Parisien du 24 février. Karine Le Marchand a quant à elle expliqué qu'elle avait accepté cette proposition, car il s'agissait d'une commission indépendante."Il y a des tas de propositions qui amélioreraient les choses comme les abattages itinérants, qui se pratiquent en Suède. Sans compter que je veux lutter contre la souffrance animale", a ajouté la présentatrice de 51 ans.

Au cours de ce débat, elle était aux côtés de Chantal Jouanno, Ilaria Casillo (vice-présidente de la CNDP, Commission nationale du débat public)), Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes et Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Karine Le Marchand a ensuite retrouvé d'anciens candidats de L'amour est dans le pré qui exposaient. Elle a ainsi pu revoir Pierre et Frédérique de la saison 7 (2012), Claire de la saison 10 (2015) – qui est enceinte de son deuxième enfant –, ou le mythique Thierry Olive. Sur Instagram, les parents de Gabriel ont d'ailleurs partagé leurs retrouvailles avec l'animatrice, ainsi que leurs camarades.