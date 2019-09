L'amour est dans le pré : Pierre et Fred derrière leur fils malgré les préjugés

L'amour est dans le pré a permis à Pierre et Frédérique de se rencontrer. Très vite, les anciens candidats de M6 se sont rapprochés et, depuis, ils ne se quittent plus. Il y a six ans, les tourtereaux ont accueilli leur fils Gabriel et, un an plus tard, ils se mariaient. Ensemble, ils forment une famille unie et se soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments.

Pas question par exemple pour Pierre et Frédérique de ne pas suivre leur fils dans ses passions. Gabriel a notamment souhaité faire de la danse, une fierté pour les heureux parents. "Tellement fiers que tu sois notre fils, que tu aies tes centres d'intérêts, peu importe ce que pensent les autres, que tu expliques tout simplement que même Soprano et Patrick Fiori dansent lol. Alors même des filles font du foot et du rugby, alors moi je danse ! On t'aime et on sera toujours là pour soutenir tes initiatives", ont écrit Pierre et Frédérique sur Instagram, ce jeudi 12 septembre 2019.

Pour illustrer leur publication, les heureux parents ont posté un montage photos de leur petit garçon en plein cours de danse, dont une sur laquelle il sourit fièrement pendant une pause.