Claire (L'amour est dans le pré) "la plus heureuse" : un nouveau bébé pour l'été

La famille s'agrandit pour Claire et Sébastien ! Déjà parents d'un adorable petit garçon prénommé Mathéo (2 ans), ils sont prêts à pouponner pour la seconde fois. La jolie blonde vue dans L'amour est dans le pré en 2015 a fait savoir qu'elle était de nouveau enceinte samedi 22 février 2020 sur Instagram. A travers une vidéo prise à la période de Noël dernier, on y voit Mathéo en train de placer les chaussures de tous les membres de la famille, dont celles du futur bébé, au pied du sapin. Et le petit garçon apparaît déjà très enthousiaste à l'idée d'accueillir prochainement un petit frère ou une petite soeur. De son côté, Claire inscrit en légende tendrement : "Un+Un=4 ... #unbébépourlété #lannée2020belleannée."

Claire et Sébastien ont sans surprises reçu les félicitations de leurs followers. Leurs amis agriculteurs qui ont également participé à l'émission champêtre de Karine Le Marchand, Fred et Pierre, ont même fêté leur annonce en la relayant sur leur propre compte Instagram. "Quand la famille de L'amour est dans le pré s'agrandit. Plein de bonheur à nos amis Claire et Seb de la saison 10 et gersois ! Quel chemin parcouru et quelle belle petite famille !", s'émeuvent-ils.