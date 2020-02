L'amour est dans le pré 2020 – Matthieu : sa démarche pour une GPA stoppée

L'amour est dans le pré fera prochainement son retour sur M6 pour une quinzième saison. À partir du 9 mars 2020, Karine Le Marchand présentera les treize nouveaux agriculteurs de cette nouvelle édition, onze hommes et deux femmes, parmi lesquels un certain Matthieu.

Le beau brun a 44 ans et est éleveur de taureaux de Camargue. Dans son portrait dévoilé par la sixième chaîne le 18 février, il était expliqué qu'avant d'exercer ce métier, il avait été étudiant en finance, employé d'un grand groupe de vente de produits pétroliers pendant six ans et a été à la tête de trois restaurants et de deux salons de coiffure pendant treize ans. Mais il a pris la décision de changer de cap après un burn out. Un choix qu'il ne regrette aucunement.

Il était précisé que Matthieu était à la recherche d'une relation fusionnelle avec un homme viril et au caractère bien trempé. Si on savait qu'il souhaitait fonder une famille, on ignorait qu'il avait déjà fait une démarche pour une gestation pour autrui (GPA). Nos confrères de Télé 2 Semaines ont révélé cette information en expliquant qu'il avait finalement tout stoppé en apprenant qu'il était porteur du gène de la maladie de Cadasim (une maladie cérébrovasculaire). Mais son rêve de devenir papa ne l'a pas quitté.

Matthieu est un homme passionné et très expressif. Il est célibataire depuis un an et demi et a eu plusieurs histoires de deux ou trois ans. Cet éleveur est le troisième candidat homosexuel de l'émission. Avant lui, ce sont Guillaume (2015) et Thomas (2018).