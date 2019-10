Thomas (L'amour est dans le pré) en couple avec Mehdi : leur beau projet

Les habitants de l'île d'Oléron (et par extension les vacanciers qui se rendront sur place) sont de petits chanceux. Dans quelques mois, ils pourront déguster des moules un peu particulières...

Eh oui, Thomas, ostréiculteur de L'amour est dans le pré 2018, se lance dans une nouvelle aventure : l'ouverture d'un bar. Le séduisant brun lancera son établissement pour l'été 2020. Et comme il ne manque pas d'inventivité et d'humour, le bar s'appellera La Moule à facettes ! Les clients pourront y déguster des moules, mais pas seulement, des huîtres et de fruits de mer en tout genre seront également proposés.

Pour trouver le logo de son bar, Thomas a lancé un concours de design et il a expliqué : "J'aimerais réunir l'esprit 'guinguette électro' pour faire danser mes convives jusqu'au bout de la nuit. Je souhaite attirer une clientèle de 30-50 ans. Je me situe sur un lieu très touristique uniquement l'été sur une île. Mon restaurant est face à la mer."

C'est avec son chéri Mehdi que Thomas se lance dans cette aventure. Entre eux, c'est donc plus qu'une histoire d'amour. En décembre 2018, lors d'une interview accordée au magazine Garçon, le candidat de L'amour est dans le pré n'avait pas caché qu'il partageait tout avec son compagnon : "Aujourd'hui, Mehdi est mon compagnon de vie, de route, mon collègue de travail, mon ami, mon amant, et surtout mon amour. On apprend à se connaître sur tous ces aspects, encore et encore. Pourvu que ça dure..." Et justement, ce beau projet prouve c'est bien parti pour durer.