Mariage de Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : une union marquée par deux drames

Le 26 juin 2021, Mathieu et Alexandre, candidats de L'amour est dans le pré, vont se marier. La veille de la cérémonie, les amoureux ont accordé une interview à 20 Minutes. Ils y révèlent à quoi ressemblera la cérémonie et en disent plus sur leurs projets.

Le couple, qui commencera dans un an les démarches pour la GPA, ne cache pas que les préparatifs ont été un peu compliqués. Après avoir annoncé la date de leur union dans Touche pas à mon poste, ils ont été contraints de la changer à la demande du maire qui "craignait que 2000 personnes débarquent". Et puis, Mathieu a eu des problèmes d'ordre familial. Son père, dans le coma depuis deux mois, est "en train de mourir" de la maladie de Cadasil, dont le candidat a hérité. Sa mère, elle, est hospitalisée.

C'est étrange de préparer son mariage et en même temps de préparer la mort de mon papa

Ses parents seront donc absents. Un coup dur pour Mathieu qui a demandé à Karine Le Marchand de le conduire à l'autel, à la place de sa maman. "C'est très étrange de préparer son mariage et en même temps de préparer la mort de mon papa. Je passe par des hauts et des bas, même si je sais que la journée se passera bien, sera superbe, avec plein d'émotions. La journée va être bien, on arrivera vers 10h à la mairie, à cheval – Karine sera à cheval aussi. On fera le mariage dans le patio de la mairie. On partira ensuite, toujours à cheval et avec le cortège derrière, jusqu'à la manade, quatre kilomètres plus loin. Les gendarmes nous escorteront. Une fois sur place, on fera une cérémonie laïque", raconte-t-il à 20 Minutes. L'animatrice de L'amour est dans le pré aura un autre rôle à tenir puisqu'elle officiera.

Concernant toujours les préparatifs de ce mariage décrit par Alexandre comme "simple, dans le thème du folklore de la Camargue", le couple a fait face à une belle galère. "On n'a pas trouvé de traiteur qui nous satisfaisait alors on a fait construire un énorme barbecue de 3m50 sur 1m50 et commandé 60 kg de viande. On se fera une bouffe en mode campagne", révèle Mathieu.

Les fans d'ADP peuvent se réjouir car ils ne devraient rien rater de ce mariage. Celui-ci doit être filmé par les caméras de M6. Il devrait être diffusé une semaine avant le lancement de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré.

Un projet qui leur tient à coeur

Le couple qui s'est entretenu avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de la diversité et qui a participé à un clip contre les Lgbt-phobies, initié par le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité, travaille sur un nouveau projet pour lutter contre l'homophobie. Mathieu raconte : "Avec Alex, on partira cinq mois, de novembre à mars, aux Antilles, avec l'appui du ministère d'Elisabeth Moreno, pour aider les associations LGBT sur place et j'ai proposé une sorte de projet filmé : on voudrait être en immersion pendant une semaine, quinze jours, un mois, avec des homophobes. On est persuadés qu'au bout de cette période, on s'embrassera tous en se disant qu'on s'aime. Je veux arriver à prouver que 80 % des homophobes le sont juste par méconnaissance ou en raison d'une crainte injustifiée." Et il s'avère qu'une boîte de production est intéressée, une bonne nouvelle.