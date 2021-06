Mathieu (L'amour est dans le pré) "effondré" : sa mère est entre la vie et la mort

Depuis mars 2020, les internautes et fans de L'amour est dans le pré peuvent suivre les aventures de Mathieu, éleveur de taureaux de 44 ans qui vit en Camargue. Grâce au programme romantique de M6, il a pu trouver sa moitié en la personne d'Alexandre. Plus d'un an après leur coup de foudre, les amoureux vont prochainement sceller leur relation en se mariant. Mais alors qu'ils sont sur un petit nuage, une triste nouvelle est survenue.

Mardi 15 juin 2021, Mathieu s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer que sa mère se trouvait dans une situation très alarmante. Sans rentrer dans les détails, il a révélé qu'elle risquait de mourir, postant au passage une photo de lui aux côtés de cette dernière et de sa soeur Noémie. "MAMAN... Tu es aujourd'hui entre la vie et la mort, nous sommes effondrés avec Nono... Je ne conçois pas la vie sans toi... Alors tu vas te battre pour moi, pour nous... On t'aime tant....", a-t-il écrit avec beaucoup d'émotion.

Naturellement, l'agriculteur a pu compter sur le soutien de ses fidèles et bienveillants followers, lesquels lui ont souhaité beaucoup de courage dans les commentaires.