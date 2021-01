Mathieu (L'amour est dans le pré), sa soeur hospitalisée : "Ça ne se passe pas comme espéré..."

Touché de voir Noémie dans cet état, Mathieu conseille à ses plus de 87 000 followers de prendre leurs précautions face au coronavirus et appelle à la paix et l'amour : "Alors je le redis, prenons soin des autres et de nous-même... Arrêtons de se chercher les poux là où il n y en a pas (certains followers se reconnaîtrons). Créons du lien, aimons nous et chérissons nous." Enfin, en guise de conclusion, il tient à adresser un tendre message à sa douce Noémie : "Ma soeur je t'aime plus que tout."

Rappelons que les médecins et les hôpitaux, Mathieu connait. Devant les caméras de L'amour est dans le pré, il avait révélé souffrir de la maladie de Cadasil, une maladie cérébrovasculaire héréditaire due à une anomalie d'un gène et détectée aux alentours de 30 ans ou 40 ans. Migraines, AVC (accident vasculaire cérébral), troubles psychiatriques et cognitifs, évolution vers une démence, épilepsie... Les complications liées à cette pathologie peuvent lourdement entacher le quotidien des malades. Mathieu a d'ailleurs souffert d'une rupture amoureuse à cause de cela.

Aujourd'hui, il file le parfait amour avec Alexandre, qu'il a demandé en mariage devant les caméras de M6. Son amoureux a bien évidemment accepté de l'épouser ! En attendant la grande fête, le couple a emménagé ensemble dans une nouvelle maison.