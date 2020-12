Mathieu (L'amour est dans le pré) demande Alexandre en mariage : larmes et belle surprise

Il était l'heure de faire le bilan pour Mathieu le 14 décembre dans L'amour est dans le pré 2020, sur M6. L' éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans a retrouvé Karine Le Marchand pour revenir sur son aventure. Et bonne nouvelle, son prétendant Alexandre (25 ans), un cavalier professionnel d'entraînement, était à ses côtés.

Entre Mathieu et Alexandre, c'était une évidence. A l'instar de Jérôme et Lucile, tous deux ont eu un gros coup de coeur dès l'étape du speed-dating. Une préférence qui ne s'est pas effacée lors du séjour à la ferme. Les deux hommes se sont vite rapprochés pour le plus grand malheur de Johnny, l'autre prétendant de l'agriculteur. Une fois à deux, ils ont officialisé leur relation et depuis, ils filent toujours le parfait amour.

80% des personnes qui lui écrivent sont des femmes, mais Mathieu n'a d'yeux que pour son Alexandre. Pourtant, il ne s'imaginait pas du tout avec un homme comme lui physiquement. En revanche pour son compagnon, le coup de coeur était immédiat, peu importe leur écart d'âge. "J'ai surtout pas envie qu'on dise de lui qu'on recherche un père parce que je suis plus âgé que lui. Et je me demande ce qu'il pensera de moi quand je serais fripé", se questionne parfois l'agriculteur. Mais sa moitié l'assure, il n'en a que faire et sera toujours présent pour lui.

Dans la foulée, Alexandre a emménagé chez Mathieu. Et il reçoit enfin tout l'amour qu'il espérait depuis tant d'années. Plusieurs mois dans l'année, ils vont vivre dans un van et parcourir la France. "Pour un enfant il faut être fixe et être sure qu'on reste ensemble. Donc on entamera les démarches d'ici deux ans", a précisé l'ami de Jeanfi Janssens. Il a ensuite donné une lettre à Alexandre dans laquelle... il le demandait en mariage. Sans surprise, les larmes étaient au rendez-vous. "Tu as changé ma vie, je n'ai jamais aimé autant. Tu as changé ma vie", a déclaré Alexandre qui a bien entendu répondu "oui" à sa belle demande. Il a demandé à Karine Le Marchand, tout aussi ému par cette nouvelle, d'être la marraine de leur union.