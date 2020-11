Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Le couple en vacances avec l'ex de l'éleveur

Comme Jérôme et Lucile, Mathieu était sur un petit nuage grâce à Alexandre (24 ans), un cavalier d'entraînement dans une écurie de course. Dès leur rencontre au speed-dating, cela a été une évidence entre les deux candidats de L'amour est dans le pré 2020. Même s'il a aussi fait venir Johnny chez lui, l'éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans s'est vite rendu compte qu'il ne s'était pas trompé et que son coeur ne battait que pour le plus jeune de ses prétendants. Il a donc fait part de son choix au professeur des écoles qui est donc rentré chez lui. Et c'est avec le sourire aux lèvres qu'il s'est réveillé comme on a pu le voir dans l'épisode du 23 novembre.

Si Alexandre et Mathieu ont passé leur première nuit officiellement en couple séparément, l'agriculteur n'a pas manqué d'aller lui faire un baiser pour le réveiller. Heureux d'enfin partager son appartement avec un amoureux, il lui a demandé s'il ne voulait pas rester un peu plus à ses côtés. Il lui a donc proposé de venir en vacances avec son meilleur ami (qui est aussi son ex !) et lui. Une proposition acceptée par le beau brun, alors qu'il était censé reprendre le travail. "J'ai été surpris qu'il dise oui de suite. Il fonce ! Il prend la décision et il gère après", s'est réjouit l'agriculteur. De son côté, Alexandre - qui a démissionné pour poursuivre sa romance - a révélé qu'il était amoureux.

Des vacances pas comme les autres pour Mathieu et Alexandre

C'est plus heureux que jamais qu'ils sont partis camper en amoureux sur une plage déserte. Au programme : beau coucher de soleil, baisers et belles déclarations. Puis ils sont rentrés dans leur tente pour un moment sans les caméras. "C'était génial, à la hauteur de mes espérances. Je savais que ça se passerait bien cette première nuit. Au milieu de nul part en plus", a confié l'ami de Jeanfi Janssens le lendemain. Le duo a ensuite rejoint la grand-mère d'Alexandre et la compagne de son père pour une présentation officielle. Et tout s'est bien passé, pour le plus grand bonheur des amoureux.

Le lendemain, direction Marseillan pour les fameuses vacances avec Stéphan, le meilleur ami (et ex pendant cinq ans !) de Mathieu. Lors du goûter, Mathieu et son ancien petit ami ont vite fait comprendre qu'il ne se passait plus rien entre eux et qu'Alexandre n'avait rien à craindre. Détendu, ce dernier a partagé une séance de yoga et un bon massage avec son homme. Alexandre a ensuite annoncé qu'il avait peut-être trouvé un nouveau travail non loin de chez son prince charmant. "Je suis très serein. Pourquoi aller doucement quand on peut aller à notre rythme", a confié Mathieu après avoir appris la nouvelle.