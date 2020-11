Mathieu (L'amour est dans le pré) amoureux d'Alexandre, Johnny encaisse la nouvelle

Comme chez Jérôme, il n'y avait guère de suspense chez Mathieu. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020, l'éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans et son prétendant Alexandre (24 ans) cavalier d'entraînement dans une écurie de course, se sont montrés très complices. "Je plane, j'ai les papillons. Je pense que mon choix est fait, c'est évident. Mon coup de coeur du speed-dating se confirme. J'en ai des frissons", avait même reconnu l'ami de Jeanfi Janssens. Il attendait donc le moment opportun pour annoncer la nouvelle à Johnny (31 ans).

Souhaitant que son rapprochement avec Mathieu soit officialisé au plus vite, Alexandre a souhaité rester à la ferme pour laisser Johnny et l'agriculteur en tête-à-tête, dans l'espoir que la fameuse discussion aurait lieu. Loin de se douter de ce qui allait se passer, le professeur des écoles a dit sur le trajet pour aller au village tout ce qui lui plaisait chez Mathieu. Et il a fait savoir qu'il attendait avec impatience de connaître son choix. Mais sur le moment, le beau brun n'a rien dit, probablement stressé. C'est sur le chemin du retour, après que Johnny lui a tendu une perche, que son interlocuteur a craché le morceau.

Mathieu a tout de même demandé à Johnny de rester encore une journée avant de rentrer chez lui. "Je me sens vraiment soulagé. (...) Ca va me permettre avec Alex d'approfondir la relation", a-t-il confié. Lors du déjeuner, l'agriculteur a révélé à Alexandre qu'il avait annoncé la nouvelle à Johnny. Et ce dernier leur a souhaité beaucoup de bonheur malgré sa déception.

Le lendemain, à l'occasion d'un déjeuner, Mathieu a présenté ses proches à ses deux prétendants et a annoncé à tout le monde qu'Alex était l'heureux élu. Ce dernier en a profité pour rassurer la maman de l'agriculteur sur ses intentions. Bonne nouvelle, le beau brun a fait l'unanimité, de quoi toucher Mathieu. "Je suis amoureux", a-t-il confié. On ne sait pas s'ils auront le droit à un happy end mais ce qui est certain, c'est que ça commence très bien.