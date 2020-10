Mathieu (L'amour est dans le pré) et Jeanfi Janssens : "deux pochtrons" face à Karine Le Marchand

Le 16 mars, M6 diffusait le portrait de Mathieu (44 ans), un éleveur de taureaux de Camargue. Le candidat de L'amour est dans le pré 2020 s'est confié sur son burn-out et sa maladie. Mais il n'a pas évoqué son amitié avec un célèbre humoriste.

C'est en effet Karine Le Marchand qui avait confié dans Les Grosses Têtes (RTL) le 24 février que Jeanfi Janssens et lui se connaissaient. "Il est copain avec JeanFi. C'est un scoop. (...) Je ne sais pas s'il y a eu plus entre eux. Je ne crois pas, mais ils ont bringué ensemble pendant des années... Il est de la région de Perpignan et JeanFi avait un magasin là-bas", expliquait la présentatrice de 52 ans.

Mardi 20 octobre, Karine Le Marchand a donc profité du passage de Mathieu à Paris pour organiser une petite soirée avec l'agriculteur et l'humoriste de 46 ans chez elle. L'occasion de découvrir que cela faisait pas moins d'une quinzaine d'années que les deux amis ne s'étaient pas vus. "Et c'est qui qui a organisé les retrouvailles des deux pochtrons du Sud", a lancé la remplaçante de David Ginola dans Incroyable Talent 2020 dans une vidéo publiée en story sur laquelle on peut voir les deux amis, un verre de champagne à la main. Jeanfi a ensuite expliqué tout sourire que malgré les années qui ont passé, le temps n'avait pas eu d'emprise sur eux. "Il travaillait dans un très bon restaurant à Montpellier, il cuisinait très bien, il cuisinait d'arrache-pied. Je passais mon temps à aller le voir et je lui donnais un coup de main", a-t-il conclu. Amusé, Mathieu a précisé qu'il avait "pris plus de bide" que son acolyte.

Le joyeux trio a ensuite immortalisé cette belle soirée en posant face à l'objectif de Karine Le Marchand. Sur la photo en question, la belle brune apparaît les yeux fermés et fait une duck face. Les deux hommes sont quant à eux très souriants. Preuve que la soirée a été bonne. "Quand la vie te permet de réunir de vieux amis qui ne se sont pas vus depuis 15 ans...#happy #TeamMontpellier #SoiréePyjama", peut-on lire en légende.