La France a un incroyable talent : Karine Le Marchand remplace David Ginola

Le remplaçant de David Ginola à l'animation de La France a un incroyable talent n'était pas bien loin. En effet, M6 a fait appel à Karine Le Marchand, autre tête d'affiche de la chaîne, pour prendre les commandes du célèbre concours de performances plus originales les unes que les autres.

C'est sur Twitter que la grande nouvelle a été annoncée. "M6 est heureux d'annoncer l'arrivée de Karine Le Marchand à la présentation de La France a un incroyable talent aux côtés du jury d'exception : Éric Antoine, Hélène Segara, Sugar Sammy et Marianne James", peut-on lire sur le compte officiel de la chaîne. De son côté, l'animatrice de 51 ans a exprimé sa joie sur Instagram : "Je suis hyper fière d'avoir été nommée Cheffe d'orchestre de La France a un incroyable talent ! J'espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant jury, dingo et tellement humain. C'est la télé que j'aime, avec du show et du coeur. Merci à tous pour votre confiance."