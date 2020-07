L'amour est dans le pré : Nouveaux castings en cours, "on a pris du retard"

Mercredi 8 juillet 2020, Karine Le Marchand a fait une grande annonce sur son compte Instagram concernant l'émission L'amour est dans le pré.

La célèbre animatrice a lancé officiellement les castings pour la saison 16 du programme de dating rural, c'est-à-dire la saison qui suivra celle qui est encore en tournage. "Casting des agriculteurs en cours ! On a besoin de vous ! Si vous êtes célibataire, agriculteur ou agricultrice, et que vous cherchez vraiment l'amour, Contactez-nous, soit par tél : 0146623902, soit par mail : farmer@fremantle.com. À bientôt, faites vite !", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo. Dans les images, la femme de 51 ans en a dit plus.

"Bonjour à tous et à toutes, en direct de Paris, de mon balcon. Je viens pour vous dire que le casting de la saison 16 de L'amour est dans le pré a commencé. Il bat même son plein parce que, pour tout vous dire, avec la crise du coronavirus, on a pris du retard. Si vous êtes agriculteurs et agricultrices, si vous avez autour de vous des agriculteurs et des agricultrices célibataires, sincères dans leur démarche, de tous âges, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, hétérosexuels, gays, lesbiennes... ça nous intéresse. Si ce sont des personnalités gentilles qui sont vraiment investies dans la quête de l'âme soeur, contactez-nous. Je compte sur vous. Fin juillet je pars en vacances, je reviens de vacances fin août et, quand je reviens, ma valise je ne la défais même pas ! Je viens directement chez vous, ok ? Donc à très bientôt."

Le tournage de L'amour est dans le pré, notamment celui de la saison 15, a pris pas mal de retard à cause du Covid-19 et du confinement. Sur Instagram, le 21 juin 2020, la présentatrice de M6 avait révélé que le tournage des speed dating avait enfin eu lieu, pour le plus grand bonheur de Matthieu. Dernièrement, on a appris que les séjours à la ferme avaient aussi commencé à être mis en boîte. Et, Karine Le Marchand avait dévoilé que l'émission devrait faire son retour sur les écrans en septembre.

La chaîne a bien raison de déjà lancer les castings de la saison 16. On espère juste qu'une deuxième vague du coronavirus ne pointera pas le bout de son nez...