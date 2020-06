Matthieu (L'amour est dans le pré) bouleversé : coulisses de son speed-dating

Retardé à cause du coronavirus et du confinement, le tournage de L'amour est dans le pré 2020 a repris ! Une excellente nouvelle. Et comme on peut le voir grâce à Karine le Marchand, les speed-dating ont été tournés ce week-end. Un agriculteur a visiblement été chamboulé par une de ces rencontres !

Sur Instagram, le 21 juin 2020, la présentatrice de M6 a posté une vidéo en compagnie de Matthieu qui a visiblement vécu un "speed dating de folie". "Regarde, j'ai les traits tirés", déclare-t-il avant que Karine Le Marchand n'ajoute qu'il est "tout rouge". Un coup de foudre a-t-il eu lieu ? Peut-être, voire sûrement... En tout cas, la légende de cette vidéo confirme que le tournage avance bien et que l'amour est au rendez-vous : "Fin de tournage des speed-dating ! C'est dans la boîte et c'est une saison incroyable qui se prépare ! En route pour la vie à la ferme... #love #coup de foudre."

Tout semble donc bien se passer pour Matthieu. L'éleveur de taureaux en Camargue qui a été étudiant en finance, employé d'un grand groupe de vente de produits pétroliers et a été à la tête de trois restaurants et deux salons de coiffure est en tout cas dans tout ses états. Dans son portrait, Matthieu avait fait savoir qu'il recherchait un homme viril et au caractère bien trempé. Cet éleveur qui connaît bien Jeanfi Janssen avait aussi révélé être porteur du gène de la maladie de Cadasim (une maladie cérébrovasculaire) et croquer la vie à pleines dents.

Les fans de L'amour est dans le pré vont devoir faire preuve de patience. Comme l'a révélé il y a quelques jours Karine le Marchand, le programme devrait faire son retour en septembre.