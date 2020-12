Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré 2020) fous amoureux : ils font pleurer Karine Le Marchand

Entre Jérôme et Lucile, c'est une évidence depuis le début. Dès l'ouverture du courrier, le maraîcher et céréalier en Auvergne-Rhône-Alpes de 37 ans a eu un coup de coeur pour la jeune femme de 31 ans, directrice d'un centre de SPA. Elle a donc été l'un des premiers choix de Jérôme pour le speed-dating et là, coup de foudre ! L'alchimie était palpable lors de leur rencontre et chacun a eu bien du mal à retenir ses larmes après le rendez-vous. La prétendante a même expliqué qu'elle avait l'impression d'avoir rencontré l'homme de sa vie.

Sans surprise, elle a donc été choisie pour venir à la ferme, à l'instar d'Alicia, une belle bretonne de 29 ans. S'il a un court instant changé de favorite, Jérôme a compris que Lucile était celle qu'il lui fallait après son baiser volé. Une fois seuls, ils se sont donc laissés aller et ont passé directement une première nuit ensemble. La jeune femme a prolongé son séjour à la ferme pour profiter davantage de son compagnon et lors de la venue de Jérôme chez elle, ils ont pris la décision d'emménager directement ensemble et de ne pas mettre longtemps avant de mettre bébé en route, seulement cinq semaines après leur rencontre. Tout leur souriait en somme.

Face à Karine Le Marchand, on constate rapidement que l'amour est toujours au beau fixe. Le couple, en se remémorant son conte de fée d'aventure, se couvre de compliments, de mots d'amour et de regards complices. Jérôme et Lucile en sont même très émus. "C'est une évidence, c'est incroyable", rappelle à plusieurs reprises l'agriculteur. Des souvenirs drôles reviennent également sur le tapis comme lorsque Jérôme a malencontreusement loupé l'arrivée de Lucile chez lui. "La classe hein", ironise sa belle. "Ce fut l'occasion pour moi de découvrir une personne de caractère", tente de relativiser avec humour de son côté Jérôme.

Trois mois après la fin du tournage, Lucile s'est parfaitement bien intégrée à son nouvel environnement en travaillant à ses côté, à la vente. "Elle est incroyable, d'après le maraîcher. Je me suis rendu compte rapidement qu'une présence féminine, c'est essentiel". Très investie, elle a également apporté sa petite touche dans l'entreprise de son homme et c'est peu dire que les affaires roulent ! Bref, les amoureux sont sur un petit nuage. Ils peinent à retenir leurs larmes tant ils sont heureux. Ils n'attendent plus qu'une chose : fonder une famille ! "Parler amour, mariage, enfants... on voit l'avenir", se réjouit Jérôme. "J'avais perdu une partie de mon âme et je l'ai retrouvé avec Jérôme", déclare Lucile bouleversée. Ce qui ne manque pas de faire pleurer Karine Le Marchand.