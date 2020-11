Lucile et Jérôme (L'amour est dans le pré) prêts pour un bébé !

Entre Jérôme et Lucile, ça a été une évidence dès les speed-datings. L'agriculteur et sa prétendante dans L'amour est dans le pré ont ensuite confirmé leur coup de coeur lors du séjour à la ferme, lorsque le maraîcher et céréalier de 37 ans a laissé partir son autre prétendante, Alicia. Alors que ce lundi 30 novembre 2020, les téléspectateurs suivront la suite des aventures du couple, et à l'approche du bilan de cette 15e saison, Jérôme et Lucile sont d'ores et déjà en mesure d'affirmer que l'amour est toujours au rendez-vous.

D'ailleurs, ils ont de nombreux projets concernant leur futur. "Lucile n'est jamais repartie depuis le séjour à la ferme. On s 'est retrouvés à vivre à deux en permanence. Au départ, j'avais des appréhensions. Cinq mois plus tard, au-delà de l'amour, nous sommes les meilleurs amis du monde. On a des projets professionnels et personnels : fonder une famille et peut-être se marier. Bref, on est heureux", a confié Jérôme lors d'une interview accordée à Télé 7 jours.

Un dénouement des plus heureux pour cet ancien sportif qui n'aurait pas supporté l'échec en intégrant le casting du programme romantique de M6. "J'étais prêt à toutes les concessions pour rencontrer une personne avec qui partager ma vie. (...) J'étais conditionné pour réussir", a-t-il déclaré. Sa rencontre avec Lucile a été au-delà de ses espérances : "Je suis submergé par cette rencontre. Je n'ai jamais connu un tel amour." Même son de cloche du côté de Lucile, qui a elle aussi trouvé son équilibre. "J'ai eu un véritable coup de coeur. J'ai trouvé que c'était quelqu'un de très posé, de sain et d'équilibré. Exactement ce dont j'avais besoin après toutes les déceptions sentimentales que j'avais vécues", a-t-elle reconnu dans la même interview.

L'intégralité de l'interview de Jérôme et Lucile est à retrouver dans le nouveau numéro de Télé 7 Jours.