Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) en couple : ce qu'ils n'ont toujours pas avoué à Alicia

Le séjour à la ferme s'est révélé constructif pour Jérôme. Le maraîcher et céréalier de 37 ans basé dans le Rhône a même complètement craqué pour l'une de ses prétendantes de L'amour est dans le pré, Lucile, une directrice d'un spa de 31 ans. Son coup de coeur pour cette dernière survenu lors des speed-dating s'est d'ailleurs confirmé dans l'épisode diffusé le 26 octobre. Épisode au cours duquel Jérôme et Lucile ont échangé leur premier baiser. Lucile a bien fait de prendre les devants avec son agriculteur puisqu'aujourd'hui, alors que le tournage de l'émission de M6 est terminé, le couple coule toujours des jours heureux.

Jérôme et Lucile étalent même leur amour en couverture du nouveau numéro du magazine Télé Loisirs paru ce lundi 9 novembre 2020. En outre, les tourtereaux se confient en duo sur leur expérience dans le programme champêtre. L'occasion pour Jérôme de reconnaître sa préférence pour Lucile, et ce, dès le début. "Lucile partait avec une longueur d'avance. Ce qui a fait basculer les choses, c'est le bisou dans le jardin en ramassant les blettes", explique-t-il. Et pour sa chérie de surenchérir : "C'était impulsif. J'en avais envie et l'occasion s'est présentée. On était déjà assez proches avec Jérôme. Je me suis dit que c'était le moment d'être dans la séduction."

Pas de regret donc pour Jérôme qui a dû laisser partir son autre prétendante, Alicia, la bretonne de 29 ans. C'est dans l'épisode de ce lundi qu'il lui expliquera avoir choisi Lucile. "Ça a été un soulagement pour moi qu'Alicia facilite autant les choses. Au moment de son départ, elle fait preuve d'une grande intelligence. Si elle avait voulu rester et être dans le conflit, ça aurait été très compliqué", annonce Jérôme. Son départ n'aurait toutefois peut-être pas été le même si Alicia avait su ce qui s'était passé derrière son dos. En effet, Jérôme et Lucile lui ont caché leur rapprochement et leur bisou furtif. "Je ne lui ai pas dit, mais elle sentait bien que je ressentais quelque chose pour Lucile", se défend l'agriculteur. Reste qu'à ses yeux, il est certain d'avoir fait "l'un des meilleurs choix de (sa) vie" en continuant son aventure avec Lucile. L'amour est dans le pré a donc une nouvelle fois réussi à faire des heureux.