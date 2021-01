Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Grande annonce avant le mariage

Dès leur rencontre dans L'amour est dans le pré, ce fut une évidence pour Mathieu et Alexandre. L'éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans a rapidement vu en son prétendant de vingt ans son cadet le compagnon idéal. Lors du bilan de l'émission, au mois de décembre, les téléspectateurs apprenaient alors avec joie que le couple filait toujours le parfait amour, des mois après la fin du tournage. Mieux encore, Mathieu décidait à ce moment-là de demander en mariage son jeune cavalier professionnel d'entraînement, récemment victime d'un lourd accident.

Mais ce n'est pas tout, les tourtereaux ont également décidé de se trouver un nid douillet. "On a signé le bail de notre nouvelle maison, elle est top", ont-ils annoncé lors d'un live Instagram avec un autre couple formé grâce à L'amour est dans le pré, Jérôme et Lucile. Un grand changement qu'appréhende toutefois quelque peu Mathieu. "Moi le déménagement, ça me stress un peu. C'est le fait de changer d'endroit", a-t-il reconnu. "C'est moi qui vais me coltiner tous les cartons", pressent alors Alexandre avec humour.

Malgré tout, Mathieu relativise rapidement en soulignant les points très positifs de ce nouveau chapitre. "Là on est à 45 minutes des animaux, c'est pas possible, là on sera à huit minutes, on pourra même aller à la manade (lieu d'élevage de taureaux et de chevaux de Camargue, ndlr), récupérer nos cheveux, il y a une piste qui part de la manade et qui arrive devant chez nous", s'est-il réjouit. Et d'ajouter : "Ça va être chouette ça, ça va être super".

Au cours de ce même live, Mathieu et Alexandre se sont entretenus avec des anonymes, dont deux jeunes femmes et leurs deux enfants. Un portrait de famille qui a tout de suite donné quelques idées à l'éleveur. "Nous aussi on en aura bientôt", a prédit Mathieu.