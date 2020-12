Alexandre (L'amour est dans le pré) gravement blessé : fractures, opération... les détails

C'est déjà l'heure du bilan pour les agriculteurs de L'amour est dans le pré. Lundi 7 décembre 2020, Karine Le Marchand décrypte avec une première partie d'entre eux leur aventure. Parmi les couples qui se sont formés, les téléspectateurs ont certainement hâte de découvrir ce qu'il en est de Mathieu et Alexandre. Sont-ils encore ensemble ou ont-ils mis un terme à leur relation ?

En attendant d'avoir la réponse, nos confrères de Télé-Loisirs ont d'ores et déjà eu vent de leur vie à deux après le tournage. Une vie qui commençait de la meilleure des manières jusqu'à ce qu'un accident vienne bouleverser leur quotidien, plus particulièrement celui d'Alexandre, cavalier d'entraînement dans une écurie de course de vingt ans le cadet de l'éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans. "J'ai réussi à trouver un travail dans une écurie à Marseille dix jours après m'être installé chez Mathieu", a d'abord expliqué le jeune homme. Et de poursuivre : "Mais le premier jour, je me suis fait une triple fracture de l'humérus, une fracture ouverte à la tête à cause d'un coup de pied, une autre au niveau de l'arcade. J'ai des plaques et des broches dans le bras. Je suis inapte au travail avec des chevaux de course pendant au moins un an".

Alexandre n'a alors d'autre choix que de changer de carrière professionnelle. Et il n'aura pas attendu longtemps pour rebondir puisqu'il a "entamé une formation dans l'immobilier pour être agent commercial". Le rival de Johnny reconnaît avoir traversé une longue période éprouvante où il est "passé par toutes les émotions". Toutefois, il assure s'en être sortie grâce à son cher et tendre. "Heureusement qu'il y avait Mathieu pour m'épauler. Je me suis dit que c'était peut-être le destin que j'arrête de travailler dans les courses", a-t-il estimé.

Également contacté par Télé-Loisirs, Mathieu se souvient lui aussi de ce jour où tout à basculer pour Alexandre. "Il part à 5h du matin, et à 8h30, j'ai une p*tain d'angoisse, mais un truc de malade. Je lui envoie un texto en lui expliquant que j'ai une crise d'angoisse profonde et que j'espère que tout va bien. Il me répond : 'Oui oui, je suis à mon quatrième cheval, tout va bien.'. Une demi-heure après, les urgences m'appelaient. Il a été opéré dans l'après-midi", a-t-il détaillé. Reste désormais à savoir si le couple a véritablement réussi à dépasser les conséquences de cet accident... Vivement leur bilan !