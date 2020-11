Mathieu (L'amour est dans le pré) irrespecteux avec Johnny ? "C'était le jeu ma pauvre Lucette"

Entre Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans, et son prétendant Alexandre, cavalier d'entraînement dans une écurie de course de vingt ans son cadet, tout s'est très vite confirmé. En effet, après avoir eu un coup de coeur l'un pour l'autre aux speed-datings de L'amour est dans le pré, ce fut une évidence de poursuivre l'aventure ensemble à la ferme. De quoi ne laisser dès le départ que très peu de chance au second prétendant de l'agriculteur, Johnny. Ce dernier a d'ailleurs été éconduit très rapidement.

S'il souhaitait au départ beaucoup de bonheur au nouveau couple, ses sentiments ont à coup sûr changé au moment de voir les épisodes de l'émission de M6. Une séquence en particulier lui a beaucoup déplu, celle où Mathieu et Alexandre se caressent le visage alors que Johnny était sorti de la voiture. "Il a dit que j'avais été irrespectueux. Qu'il avait des valeurs et moi non", a rapporté Alexandre au Parisien.

C'est désormais celui qui est au coeur de toutes les pensées qui s'est exprimé sur le sujet. Contacté par Télé-Loisirs, Mathieu a assuré avoir fait les choses dans l'ordre pour ne pas heurter Johnny. "On m'a dit qu'il avait mal pris les images. Honnêtement, on n'a rien fait tant qu'il était là. On a été hyper respectueux de A à Z, on ne s'est pas roulé des patins devant lui. C'est juste la caresse sur la joue que j'ai donnée à Alexandre dans la voiture qui n'est pas passée. Mais c'était le jeu, ma pauvre Lucette ! Il s'en remettra... C'est une question d'ego. Mais c'est dommage parce qu'il y avait une belle amitié qui était en train de naître", a-t-il regretté. Et d'ajouter : "Ils se sont montés le bourrichon avec les autres prétendants".

Également questionné sur le sujet dans la foulée, Alexandre a indiqué que c'était "le silence radio" entre lui et Johnny. On ignore encore si Mathieu et lui sont en couple aujourd'hui.