Alexandre (L'amour est dans le pré) irrespectueux ? "Johnny ne me parle plus"

L'amour était bel et bien dans le pré pour Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue de 44 ans. Dans l'épisode de L'amour est dans le pré 2020 du 19 octobre, l'agriculteur s'est fortement rapproché de son prétendant Alexandre, (24 ans), cavalier d'entraînement dans une écurie de course. Une complicité que son rival Johnny, (31 ans), n'a pas appréciée.

Dès le speed-dating, Mathieu a eu une forte attirance pour Alexandre. Il avait révélé avoir eu un coup de coeur pour le beau brun et l'a donc convié chez lui. Malgré cette évidence, l'ami de Jeanfi Janssens avait aussi invité Johnny. Mais, très vite, il s'est rendu compte que son choix était déjà fait. Lors d'une promenade à cheval, Alexandre et lui sont repartis main dans la main. Et, après un petit massage, ils se sont caressés le visage pendant que Johnny était sorti de la voiture. Des séquences que ce dernier a découvertes en regardant les épisodes.

Johnny ne se serait en effet pas douté de ce qu'il se passait dans son dos car depuis le 19 octobre dernier, Alexandre n'a plus de ses nouvelles. "Il a cessé de me parler après le visionnage. Il a dit que j'avais été irrespectueux. Qu'il avait des valeurs et moi non", a-t-il expliqué à nos confrères du Parisien. Malgré cela, le jeune homme ne garde que de bons souvenirs de ce tournage : "On a la chance que ces souvenirs forts soient gravés. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde."

Mais Alexandre s'est sans doute fait violence pour tourner dans l'émission présentée par Karine Le Marchand. Le prétendant ne cache pas qu'il est timide et introverti. L'exercice du speed-dating notamment était donc compliqué pour lui : "Parler de sentiments, c'était un peu compliqué. J'avais de temps en temps l'oeil vers les caméramans. Mais une fois que j'ai vu Mathieu, à qui j'ai écrit, je n'y faisais plus attention."

Si on sait que c'est Alexandre qui a été choisi pour poursuivre l'aventure, on ignore encore si Mathieu et lui sont en couple aujourd'hui.